Para millones de beneficiarios en México, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa una importante ayuda económica. Las sucursales del Banco del Bienestar, de acuerdo con lo implementado por la Secretaría, realiza los pagos mes a mes según la letra inicial del primer apellido. Es fundamental que los derechohabientes tengan en cuenta que no es necesario acudir al banco antes de la fecha programada, ya que el recurso no estará disponible en la tarjeta hasta el día señalado. Además, una vez depositado, el dinero permanece seguro en la cuenta y puede ser utilizado cualquier día posterior o mediante pagos directos con tarjeta en establecimientos autorizados. El orden de los pagos se organiza de manera alfabética para garantizar un proceso ágil y ordenado. A continuación, te presentamos cómo se distribuyen generalmente las fechas para los programas de Bienestar: Para que tu experiencia al retirar el efectivo sea segura y eficiente, las autoridades recomiendan utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar para consultar el saldo sin tener que salir de casa. Esto te permitirá confirmar que el depósito ha caído antes de trasladarte a un cajero automático. Recuerda que puedes disponer de tu dinero en los Cajeros del Banco del Bienestar sin pagar comisión, o bien, utilizar los cajeros de otras instituciones bancarias aceptando el cargo por servicio correspondiente. Asimismo, la tarjeta es aceptada en supermercados, farmacias y restaurantes de todo el país, lo que facilita el uso del apoyo sin depender exclusivamente del efectivo.