Desde 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado controles más rigurosos sobre las rentas que superen los 181,589 pesos mensuales. En este contexto, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representa un cambio significativo para propietarios que alquilan inmuebles de alto valor. Desde viviendas y departamentos hasta bodegas comerciales, ningún tipo de propiedad queda exenta del escrutinio de las autoridades fiscales cuando el monto mensual excede las 1,605 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta medida, orientada a combatir el lavado de dinero, exige a los propietarios registrarse en un padrón especial y notificar cada contrato que supere este umbral. Aquellos que no cumplan con estas nuevas obligaciones fiscales se enfrentarán a sanciones económicas y posibles repercusiones penales. El límite establecido es inequívoco: cualquier contrato de arrendamiento cuya renta mensual supere los 181,589 pesos debe ser notificado ante el SAT. Esta cifra representa 1,605 veces el valor de la UMA vigente. Lo que muchos propietarios ignoran es que la legislación permite la acumulación de contratos. Si un individuo alquila cinco bodegas de manera independiente y la suma total excede este monto, es imperativo llevar a cabo el registro obligatorio. Los propietarios que no se registren en el padrón de actividades vulnerables del SAT o que omitan reportar contratos que superen el umbral establecido se exponen a consecuencias. La nueva normativa no solo impacta a quienes rentan propiedades residenciales de lujo, sino que también alcanza a una amplia variedad de inmuebles destinados a fines comerciales e industriales. Propietarios de locales comerciales, oficinas corporativas, bodegas industriales e incluso espacios de coworking deberán asegurarse de cumplir con las disposiciones establecidas. La autoridad fiscal tiene facultades para imponer sanciones que van desde multas administrativas hasta la presentación de denuncias penales en casos graves de evasión u operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Padrón de Actividades Vulnerables del SAT constituye un registro obligatorio para personas físicas y morales que realizan operaciones legales susceptibles de ser empleadas en el lavado de dinero. Entre estas actividades se encuentran la compraventa de vehículos, la renta de inmuebles y la construcción de desarrollos inmobiliarios. Es imperativo que los contribuyentes se inscriban en el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) para cumplir con las exigencias de presentar avisos y remitir expedientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los contribuyentes tienen la responsabilidad de mantenerse informados sobre las normativas vigentes y de asegurar que sus operaciones se ajusten a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. La falta de cumplimiento puede acarrear sanciones severas y repercusiones legales significativas.