La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se adentrará en una nueva fase en 2026, consolidándose como un recurso fundamental para todos los estudiantes de primaria y secundaria en instituciones públicas del país. Este programa tiene como objetivo mitigar los gastos familiares y prevenir el abandono escolar. Según el comunicado oficial del Gobierno de Claudia Sheinbaum a través de Programas para el Bienestar, este apoyo fue establecido para “garantizar el derecho a la educación y acompañar la trayectoria escolar desde los primeros niveles”, a través de transferencias directas y sin intermediarios a las familias beneficiarias. La autoridad federal señala que el programa es universal desde 2026, por lo que no se realiza selección socioeconómica para nuevos registros. “El apoyo se entrega de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar”, detalla el comunicado. La beca está dirigida a familias con hijas o hijos inscritos en primaria o secundaria pública, en modalidad escolarizada. Como requisito clave, las y los estudiantes no deben recibir otra beca federal con el mismo objetivo educativo. Para primaria, el apoyo consiste en un pago único anual de 2,500 pesos por estudiante registrado en 2026, destinado principalmente a útiles y uniformes escolares. El documento oficial indica que este esquema busca “apoyar los gastos esenciales del ciclo escolar”. Para secundaria, el monto es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante. En hogares con dos o más alumnos en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno. Los pagos se realizan en cinco bimestres, excluyendo julio y agosto. Las familias con estudiantes de primaria o preescolar que ya recibían la beca desde 2025 o antes, bajo la modalidad para hogares de escasos recursos, continuarán recibiendo 1,900 pesos bimestrales, siempre que no exista causa de baja. El Gobierno de México recuerda que “estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político” y que está prohibido su uso con fines distintos al desarrollo social, reafirmando el carácter universal y educativo de la Beca Rita Cetina.