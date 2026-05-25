El Banco del Bienestar dio un giro histórico. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó oficialmente que la institución financiera más grande del país en cobertura territorial entrará en una nueva era digital, dejando atrás un modelo que obligaba a millones de mexicanos a hacer largas filas y cargar efectivo. Lo que antes tomaba horas ahora estará en la palma de la mano.

Adiós a las filas eternas: así es la transformación que Claudia Sheinbaum le metió al Banco del Bienestar

Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que el gobierno federal ya trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil integral para el Banco del Bienestar.

Con ella, los usuarios podrán consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios directamente desde su celular, sin necesidad de pisar una sucursal. La meta es que la plataforma esté completamente operativa antes de que cierre el año.

Para que este proyecto sea una realidad, tres instituciones trabajan de manera coordinada: el propio Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda. El punto de partida es alentador: más de 154 millones de teléfonos celulares ya operan en México, lo que convierte al país en terreno fértil para este salto tecnológico.

Banco del Bienestar | Claudia Sheinbaum impulsa una nueva app digital para eliminar filas, facilitar pagos y acelerar la inclusión financiera en México. Fuente: EFE José Méndez

Sin internet no hay app: el plan del gobierno para que nadie se quede fuera

Una aplicación financiera vale poco si no hay señal. Por eso, la digitalización del Banco del Bienestar está atada de manera directa a la estrategia nacional de conectividad. El gobierno trabaja junto a la CFE y Altán Redes para llevar internet a comunidades que hoy no tienen acceso.

Además, se implementará un esquema novedoso con las empresas telefónicas privadas: en lugar de abonar los derechos por uso del espectro radioeléctrico, deberán invertir ese capital en infraestructura de cobertura en carreteras y zonas rurales. Como parte del mismo plan, Claudia Sheinbaum fijó como meta inmediata que todas las escuelas, clínicas y hospitales públicos del país cuenten con internet gratuito antes de que termine 2026.

El efectivo tiene los días contados: lo que viene para las gasolineras y el comercio diario

La modernización del Banco del Bienestar no es un proyecto aislado. Forma parte de una política económica más amplia que busca reducir la dependencia del dinero físico en la vida cotidiana de los mexicanos. Más transparencia, más seguridad y más formalidad en cada transacción son los pilares de este cambio.

En esa línea, la presidenta adelantó que impulsará que todas las gasolineras del país acepten pagos digitales. Con la red de sucursales más extensa de México —presente en comunidades donde la banca comercial nunca llegó— el Banco del Bienestar se perfila como el principal motor de inclusión financiera del país.