Claudia Sheinbaum quiere mover la elección de jueces para este año.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una transformación profunda de la institución financiera con mayor cobertura territorial del país, el Banco del Bienestar atravesará una transformación digital que combina tecnología, conectividad y un nuevo modelo de pagos.

El proyecto involucra al Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda.

Adiós efectivo | El Banco del Bienestar ahora es digital: confirman nueva app para trámites, pagos y depósitos

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que el gobierno federal trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil para el Banco del Bienestar.

Con ella, los usuarios podrán consultar saldos, realizar transferencias y pagar servicios desde su celular, sin necesidad de acudir a una sucursal. La meta es que la plataforma esté operativa antes de que cierre 2026.

El punto de partida es sólido ya que más de 154 millones de teléfonos celulares ya circulan en México.

Con la app del Banco del Bienestar puedes checar tu saldo y movimientos en cualquier momento. X/@bbienestarmx

Sheinbaum garantizó inclusión financiera con el Banco del Bienestar

La modernización no termina en la app, sino que la Presidenta adelantó que impulsará que todas las gasolineras del país acepten pagos digitales, en un movimiento que apunta a reducir la dependencia del dinero físico en la vida cotidiana. Más transparencia, más seguridad y mayor formalidad en cada transacción son los ejes de este cambio.

Con la red de sucursales más extensa de México —presente en comunidades donde la banca comercial nunca llegó— el Banco del Bienestar se posiciona como el principal motor de inclusión financiera del país.

Confirman el cambio más esperado: habrá internet gratis en escuelas, hospitales y clínicas

La digitalización del banco va de la mano de la estrategia nacional de conectividad. El gobierno trabaja junto a la CFE y Altán Redes para llevar internet a comunidades sin acceso.

Claudia Sheinbaum anunció cambios en el Banco del Bienestar e internet gratis en escuelas y hospitales.

Las empresas telefónicas privadas, en lugar de pagar derechos por uso del espectro radioeléctrico, deberán invertir ese capital en infraestructura para carreteras y zonas rurales .

Como parte del mismo plan, Sheinbaum fijó como meta que todas las escuelas, clínicas y hospitales públicos del país cuenten con internet gratuito antes de que termine 2026.