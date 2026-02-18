El sarampión avanza a lo largo y ancho del territorio azteca y mantiene encendidas las señales de alerta en el sistema sanitario del país. Nuevos datos oficiales muestran un crecimiento sostenido de contagios en México y una expansión territorial que mantiene bajo vigilancia a las autoridades. En medio de este contexto, organismos internacionales y expertos advierten sobre la importancia de la vacunación y del seguimiento sanitario. La enfermedad, considerada una de las más contagiosas, ha reaparecido con fuerza en distintas regiones, obligando a reforzar medidas preventivas y monitoreo constante. Aunque la preocupación se centra en frenar los contagios, también surgió una aclaración clave sobre quiénes deben vacunarse en esta etapa. Las autoridades sanitarias y especialistas coinciden en que no toda la población necesita inmunización, lo que ha generado dudas y consultas. La alerta fue reforzada tras el último informe de la Secretaría de Salud, basado en datos de la Dirección General de Epidemiología, que confirma más de 10,000 casos de sarampión y decenas de defunciones asociadas durante el periodo 2025-2026. Además, miles de casos probables continúan en análisis, lo que evidencia transmisión activa. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica regional por el aumento de contagios en América, con México entre los países con mayor incidencia. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotículas al toser, hablar o estornudar. Instituciones como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coinciden en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir brotes. La disminución de coberturas por debajo del 95 % ha sido señalada como una de las causas del repunte. Cabe destacar que el virus mantiene una expansión geográfica sostenida. Autoridades sanitarias insisten en reforzar la vigilancia epidemiológica y completar esquemas de inmunización, especialmente en población infantil y grupos no protegidos. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la vacuna triple viral (SRP/MMR) protege contra sarampión, rubéola y paperas y forma parte del esquema universal. Sin embargo, no todos los grupos requieren inmunización en esta fase. El epidemiólogo Samuel Ponce de León Rosales señala que las personas mayores de 50 años generalmente no necesitan vacunarse. Esto se debe a que, cuando eran menores, la circulación del virus era muy alta y la mayoría contrajo la enfermedad, generando inmunidad duradera. En cambio, las autoridades recomiendan vacunarse a quienes: El esquema vigente contempla dos dosis de la vacuna triple viral: la primera alrededor de los 12 meses y la segunda cerca de los 6 años. Completar este esquema es clave para evitar complicaciones graves y cortar la transmisión. Las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación sigue siendo la principal defensa contra el sarampión. Mantener esquemas completos, vigilar síntomas y acudir a servicios médicos ante sospecha son medidas esenciales para contener el brote y proteger a la población.