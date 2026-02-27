La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un cambio significativo en el calendario escolar 2025-2026, respecto a las vacaciones de Semana Santa 2026. En algunos estados, el periodo de descanso iniciará unos días antes para estudiantes de educación básica en distintas entidades del país. En detalle, la SEP tomó la decisión de adelantar el receso, aunque solo en algunos casos en particular. El motivo detrás de la medida es la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá jornada académica. Conoce las fechas oficiales de Semana Santa y prepárate para planificar un descanso extralargo en México. Ten en cuenta que la medida del organismo aplicará únicamente en algunos casos. Según el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 están programadas para el 30 de marzo. No obstante, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día adicional sin clases, ya que el viernes 27 de marzo se realizará la sesión del CTE, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes. El periodo vacacional abarcará del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, con regreso a clases el lunes 13 de abril. Así, en la mayoría de los estados, los alumnos podrán disfrutar de su descanso con un par de días de anticipación respecto al inicio formal. De acuerdo con autoridades educativas, los estudiantes de educación básica en escuelas públicas de Aguascalientes no suspenderán actividades durante Semana Santa. Esta modificación fue impulsada por el Instituto de Educación de Aguascalientes y posteriormente avalada por la SEP, con el objetivo de ajustar el calendario escolar a la Feria Nacional de San Marcos, uno de los eventos culturales más relevantes del estado. Tras el ajuste, el calendario para preescolar, primaria y secundaria en Aguascalientes quedará de la siguiente manera: Además del periodo de Semana Santa, el calendario oficial contempla otras fechas de suspensión de labores en todo el país: De esta manera, las familias y estudiantes pueden anticipar con mayor claridad los periodos de descanso y organizar sus actividades con tiempo.