Si usted posee un automóvil o está considerando la adquisición de uno, es recomendable prestar atención a los cambios que se implementarán en materia de seguridad vial a partir del año 2026. Todos los vehículos nuevos que se comercialicen en México deberán incluir de manera obligatoria un sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS); de no cumplir con esta normativa, se podrían enfrentar multas y sanciones. La medida, que ha sido aprobada por la Suprema Corte, tiene como objetivo reducir los accidentes provocados por llantas en mal estado, una problemática que frecuentemente pasa desapercibida para los conductores hasta que se traduce en un incidente grave. Con esta disposición, el sensor dejará de ser un elemento exclusivo de los modelos más costosos y se convertirá en parte del equipamiento básico de seguridad a nivel nacional. El fundamento legal de esta modificación es la NOM-194-SE-2021, que establece como obligatorio el monitor de presión de llantas para la comercialización de vehículos nuevos en el país a partir de 2026. Esta regulación tendrá efectos directos tanto en la seguridad vial como en las rutinas de mantenimiento preventivo de los automóviles. Circular con neumáticos desinflados no solo incrementa el consumo de combustible, sino que también afecta de manera significativa la capacidad de respuesta del vehículo y el control del volante. Con el TPMS, el tablero encenderá un indicador luminoso al detectar una anomalía, lo que permite actuar a tiempo frente a un posible pinchazo o un desgaste irregular. Existen dos modalidades principales de este sistema. Se estima que la vida útil del sensor del neumático es de entre cinco y ocho años. Especialistas sugieren que, si el reemplazo de llantas se realiza al final de este periodo, es recomendable cambiar también los sensores para evitar desmontajes adicionales en un futuro cercano. En cuanto a los costos, un sensor TPMS original puede tener un precio que oscila entre 1,000 y 3,000 pesos. No obstante, el mercado presenta alternativas genéricas o kits completos con precios que varían de 600 a 2,000 pesos, lo que proporciona opciones adecuadas para diferentes presupuestos.