La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura del Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, bajo el lema “Mi Derecho, Mi Lugar”. La convocatoria estará disponible por tiempo limitado y definirá el acceso de miles de aspirantes al siguiente nivel educativo. El registro se realizará en línea y podrán participar estudiantes de tercer grado de secundaria, egresados con certificado y personas provenientes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Conocer las fechas clave y los requisitos será fundamental para no quedar fuera del proceso. El Proceso de Asignación es el mecanismo que distribuye los lugares disponibles en instituciones de nivel medio superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de la estrategia federal para garantizar el derecho a la educación. Bajo el lema “Mi Derecho, Mi Lugar”, la convocatoria marca el inicio del ciclo 2026 y busca asegurar espacios para quienes cumplan los requisitos. Las autoridades recomendaron consultar el portal oficial y revisar cada etapa antes de realizar el registro. La convocatoria al Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 estará abierta del 17 de marzo al 14 de abril. Durante ese periodo, los aspirantes deberán completar su registro en el portal oficial habilitado para el trámite. El proceso se realizará exclusivamente en línea a través del sitio www.miderechomilugar.gob.mx donde los interesados podrán consultar requisitos, fechas clave y lineamientos. La autoridad educativa recomendó no dejar el registro para los últimos días. Esta convocatoria aplica únicamente para la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, los aspirantes deberán verificar que su situación académica y domicilio correspondan con el ámbito establecido. Podrán registrarse estudiantes que actualmente cursen tercer grado de secundaria, ya sean locales o foráneos, así como personas que ya cuenten con certificado de este nivel educativo. También podrán inscribirse egresados de los servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), lo que amplía el acceso a quienes concluyeron la educación básica por esta vía. El programa busca garantizar igualdad de oportunidades a distintos perfiles académicos que desean ingresar al nivel medio superior en 2026.