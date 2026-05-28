El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se prepara para la llegada de junio, mes sumamente esperado por los estudiantes, donde se contemplan feriados, días sin clases y el inicio del receso que separa el ciclo escolar actual del siguiente.

En ese sentido, alumnos de preescolar, primaria y secundaria -aproximadamente más de medio millón de estudiantes- iniciarán al comenzar el sexto mes del año la cuenta regresiva para finalizar este período académico.

Calendario de junio para todos los estudiantes

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el calendario de junio contempla tres grandes eventos para el calendario estudiantil

Jueves 11 de junio : Pupil Free Day

Viernes 12 de junio: inicio del receso

Viernes 19 de junio: juneteenth, que se superpone con las semanas de receso

El último día que los estudiantes asistirían a sus respectivas instituciones y tendrían actividad rutinaria es el miércoles 10 de junio .

El 10 de junio es el último día de clases.

Cuánto durará el receso para estudiantes

Las clases permanecerán suspendidas desde el 12 de junio hasta el 12 de agosto, dado que el martes 11 también fue destinado para que puedan llevarse a cabo actividades del personal docente y administrativo.

¿Qué colegios e instituciones respetan este cronograma?

El Distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.