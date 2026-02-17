La Semana Santa 2026 es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano. Cada año millones de personas en todo el mundo conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero la fecha cambia anualmente. En 2026, la Semana Santa se desarrollará entre fines de marzo y comienzos de abril. Las fechas principales serán: El día central es el Domingo de Pascua, que en 2026 se celebrará el 5 de abril. En Argentina, el Viernes Santo (3 de abril) es feriado nacional inamovible. El Jueves Santo (2 de abril) figura como día no laborable, lo que implica que la decisión de otorgarlo o no como jornada libre depende de cada empleador en el ámbito privado, mientras que en el sector público suele otorgarse. De todas maneras, este año el Jueves Santo coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La fecha de Semana Santa no es arbitraria. Su cálculo responde a una regla establecida en el año 325 durante el Concilio de Nicea, que definió el criterio que aún se utiliza en la Iglesia Católica. La norma indica que el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo posterior a la primera luna llena después del 21 de marzo, fecha que la Iglesia fija como referencia del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El consumo de huevos de chocolate el Domingo de Pascua tiene un origen histórico y no tanco comercial: desde la Antigüedad el huevo simboliza la vida y el renacimiento. Con la expansión del cristianismo, ese significado se asoció a la resurrección de Jesús, que se celebra ese día. Además, durante la Cuaresma no se podían comer huevos en muchas regiones de Europa, por lo que al terminar ese período se compartían como alimento festivo. Con el tiempo, la tradición derivó en los actuales huevos de chocolate, que hoy forman parte central de la celebración.