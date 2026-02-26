La confirmación ya está en el calendario oficial y los estudiantes tendrán un día extra de descanso con la conclusión del segundo mes del año. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma un cierre total de escuelas para el viernes 27 de febrero, lo que implica que millones de alumnos no asistirán a clases en esa fecha. Aunque no se trata de un feriado extraordinario, la suspensión impacta directamente a preescolar, primaria y secundaria en todo el país. El ajuste genera un nuevo fin de semana largo antes de comenzar marzo, por lo que los alumnos tendrán la posibilidad de descansar de sus actividades por 3 días seguidos. El anuncio se encuentra dentro del calendario escolar vigente y no responde a una emergencia ni a una medida imprevista. Sin embargo, el cierre total de escuelas vuelve a reducir los días efectivos de febrero, un mes que ya había tenido una pausa previa por el feriado del Día de la Constitución Mexicana, celebrado el pasado lunes 2 de febrero. La medida fue establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro del calendario del ciclo escolar 2025-2026. El viernes 27 de febrero no habrá clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE). El Consejo Técnico Escolar es una sesión mensual obligatoria para docentes y directivos. Durante esa jornada, el personal analiza el avance académico, ajusta planeaciones y revisa estrategias educativas, por lo que el alumnado no debe acudir a los planteles. El cierre total de escuela aplica en todo el territorio nacional. Incluye tanto a escuelas públicas como a instituciones privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que la suspensión es general para educación básica. Al combinarse con sábado y domingo, la fecha configura formalmente un fin de semana largo de tres días para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El calendario escolar 2025-2026 ya contemplaba dos suspensiones en febrero. La primera fue el lunes 2 de febrero, en conmemoración de la promulgación de la Constitución, fecha que se recorrió al inicio del mes. Con el cierre total de escuelas del 27 de febrero por el Consejo Técnico Escolar, el mes suma otra interrupción académica antes de marzo. Además, la SEP tiene programados otros descansos oficiales en 2026: Estas fechas, junto con las sesiones del CTE, estructuran el calendario escolar y determinan los periodos sin actividades para educación básica en todo México.