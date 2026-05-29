En esta noticia

Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles confirmaron a través de su sitio web oficial la fecha exacta en la que comenzarán las vacaciones para más de medio millón de estudiantes.

En ese sentido, el 12 de junio es sumamente esperado por alumnos de preescolar, primaria y secundaria, dado que todas las escuelas del distrito cierran sus puertas hasta el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Te puede interesar

Sin precedentes: hallaron un huevo de hace 70 millones de años con un dinosaurio no nacido dentro y revela un secreto evolutivo que nadie había notado

Te puede interesar

Cambió SSA en todo el país: confirmaron que en junio el sistema funcionará de esta manera y afecta a todos los beneficiarios

Educación anunció que el viernes 12 de junio inician las vacaciones en todas las escuelas

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el calendario oficial indica que el viernes 12 de junio inicia el receso para todos los estudiantes del distrito.

Así, como el jueves 11 de junio es Pupil Free Day los estudiantes y respectivas instituciones sólo mantendrán su actividad rutinaria hasta el miércoles 10 de junio.

Las vacaciones durarán hasta el 12 de agosto.
Las vacaciones durarán hasta el 12 de agosto.Fuente: ShutterstockShutterstock

Cuánto durará el receso escolar para estudiantes

Las clases permanecerán suspendidas desde el 12 de junio hasta el 12 de agosto, dado que el martes 11 de ese mes también fue destinado para que puedan llevarse a cabo actividades del personal docente y administrativo.

Medida.Anuncio oficial de Texas | El DPS confirmó otro cambio en todas estas licencias de conducir y ahora llevarán un nuevo dato clave
Salud.Ni correr, ni gimnasio, ni bicicleta: el ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación sin medicamentos

Qué escuelas pertenecen a este distrito

El Distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.

Lo aconsejable es verificar el calendario escolar correspondiente al distrito sobre el que se desee conocer las vacaciones, dado que varía en función de cada caso.