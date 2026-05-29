Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles confirmaron a través de su sitio web oficial la fecha exacta en la que comenzarán las vacaciones para más de medio millón de estudiantes.

En ese sentido, el 12 de junio es sumamente esperado por alumnos de preescolar, primaria y secundaria, dado que todas las escuelas del distrito cierran sus puertas hasta el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Educación anunció que el viernes 12 de junio inician las vacaciones en todas las escuelas

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el calendario oficial indica que el viernes 12 de junio inicia el receso para todos los estudiantes del distrito.

Así, como el jueves 11 de junio es Pupil Free Day los estudiantes y respectivas instituciones sólo mantendrán su actividad rutinaria hasta el miércoles 10 de junio.

Las vacaciones durarán hasta el 12 de agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto durará el receso escolar para estudiantes

Las clases permanecerán suspendidas desde el 12 de junio hasta el 12 de agosto, dado que el martes 11 de ese mes también fue destinado para que puedan llevarse a cabo actividades del personal docente y administrativo.

Qué escuelas pertenecen a este distrito

El Distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.