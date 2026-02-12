Aunque todavía se transita la segunda quincena de febrero, es un buen momento para planificar las vacaciones de Semana Santa con la familia. Ya sea para organizar un viaje o actividades, conviene conocer con anticipación las fechas exactas del periodo de descanso escolar. A través de redes sociales comenzó a circular el rumor sobre que habrían adelantado un fin de semana las vacaciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto según la información oficial del calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de Semana Santa comienzan a partir del lunes 30 de marzo. La confusión surgió porque el inicio de estas vacaciones coincide con un descanso ya programado con anterioridad: el viernes 27 de marzo todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases debido a una Consejo Técnico Escolar. Pese a que en sentido estricto no adelantaron las vacaciones, los alumnos de igual manera no tendrán que presentarse al colegio. Esto significa que podrían irse de vacaciones en cuanto salgan de clases el día jueves 26 de marzo, aprovechando un puente largo de descanso. Las vacaciones durarán dos semanas completas: comienzan el 30 de marzo y terminan el viernes 10 de abril. Los alumnos deberán regresar a clases a primera hora del lunes 13 de abril para retomar sus actividades académicas. Por su parte, el mes de abril es un mes diferente. Además de las vacaciones, en el calendario escolar no está programada una Junta de Consejo Académico, esto debido a lo corto que resulta este mes académicamente hablando.