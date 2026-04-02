El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó que la rehabilitación integral del Periférico Norte ya alcanza un avance del 75%. El proyecto abarca 108 kilómetros, de los cuales 81 fueron intervenidos, en el tramo que conecta los límites con la Ciudad de México y la autopista México–Querétaro, por lo que próximamente iniciará su fase final. Las obras se ejecutan de forma simultánea en cuatro frentes, con el uso de maquinaria especializada y la participación de alrededor de 2,000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, enfocados en la mejora de carriles centrales y laterales. La modernización beneficia de forma directa a municipios como: Las autoridades destacaron que esta vía no recibía mantenimiento de este tipo desde hace más de 25 años y que, una vez concluida, permitirá reducir los tiempos de traslado entre 15 y 20 minutos. Cabe destacar que el Periférico Norte forma parte del Anillo Periférico, un proyecto urbano concebido en 1925 por el arquitecto Carlos Contreras, cuya construcción inició en la década de 1950 y fue inaugurado en su totalidad en 1961, de acuerdo con información oficial. El Periférico Norte, también conocido como Boulevard Manuel Ávila Camacho, comienza en las inmediaciones del antiguo Toreo de Cuatro Caminos, justo en la frontera entre la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. A partir de ahí, se extiende hacia el norte hasta llegar a la caseta de Tepotzotlán. Se trata de una de las principales vialidades del Valle de México, al conectar el Estado de México con la Ciudad de México. En 2026, esta vía es objeto de una rehabilitación integral de 108 kilómetros, que va de Naucalpan a Tepotzotlán, con mejoras en pavimento, alumbrado y señalización, con el objetivo de optimizar la circulación de más de 200 mil usuarios que la transitan de forma diaria.