Aunque Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de estancias cortas. Es importante recalcar que la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Checa a continuación todos los detalles al respecto. Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). La autorización ESTA es un requisito previo que deben cumplir los ciudadanos de naciones que forman parte del Visa Waiver Program (VWP) para poder ingresar a Estados Unidos, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo la frontera terrestre desde el año 2022. Esta autorización permite estancias de hasta 90 días con fines de turismo, negocios o tránsito; sin embargo, la admisión final queda a discreción del oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar el siguiente procedimiento: Es fundamental que los viajeros cumplan con estos requisitos para facilitar su ingreso a los Estados Unidos.