El pago de gasolina y casetas en México dejará de realizarse en efectivo, ya que el gobierno federal impulsa la digitalización de estas transacciones. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Convención Bancaria 2026, la cual se celebró frente a empresarios y legisladores. Esta medida, que se trabaja en conjunto con las instituciones financieras, podría implementarse antes de que termine el año. Dicha acción forma parte de una estrategia para fomentar el uso de tarjetas y medios electrónicos, además de modernizar el sistema financiero del país. Con este cambio, los conductores tendrán que adaptarse al pago digital, contando con saldo disponible en tarjetas o aplicaciones móviles para cubrir gasolina y peajes. La iniciativa también forma parte de un plan más amplio para fortalecer la economía interna en un contexto de incertidumbre, así como para homologar trámites entre los distintos niveles de gobierno hacia finales de 2026. Según informó la mandataria, el sistema de digitalización de pagos se implementará a nivel nacional durante este año. Si bien no hay una fecha exacta, se espera que el sistema entre en funcionamiento próximamente, una vez que haya acuerdos con: “Nuestro objetivo es que este año, mediante los esquemas que desarrollemos con la banca, el pago de gasolina y casetas sea obligatorio de forma digital”, expresó Sheinbaum durante el evento. De concretarse el programa nacional, los conductores pagarán mediante tarjetas bancarias, transferencias electrónicas o a través de Dimo (Dinero Móvil), una herramienta del Banco de México integrada en aplicaciones bancarias que permite enviar y recibir transferencias SPEI de forma inmediata utilizando únicamente el número de celular. Las tarifas de casetas en México para el periodo 2025-2026 dependen de la ruta, pero en trayectos largos desde la Ciudad de México (CDMX) suelen superar los 1,000 pesos, además de presentar incrementos cada año. Por ejemplo, viajes como México–Acapulco rondan los 1,000 pesos, mientras que rutas como México–Querétaro cuestan aproximadamente 250 pesos y México–Puebla cerca de 216 pesos. Para conocer montos actualizados y precisos, se recomienda consultar “Traza tu Ruta” de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).