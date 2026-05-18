Es oficial: la CFE inspeccionará casa por casa a los mexicanos que aún no cumplieron con un requisito clave (foto: archivo).

Una serie de publicaciones en redes sociales encendió la polémica en torno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Varios usuarios denunciaron que la dependencia les había indicado que debían comprar e instalar sus propios medidores de luz, con un costo que ronda los 13 mil pesos.

La indignación fue inmediata. Sin embargo, al revisar los casos con más detalle, el panorama resultó más complejo de lo que parecía.

La CFE comenzó reemplazo masivo de medidores viejos: los técnicos visitarán casa por casa

Al analizar alrededor de diez casos reportados en redes, se encontró como patrón común que ninguno de los afectados solicitaba un medidor residencial estándar de 110 V. Todos requerían equipos con características técnicas especiales que quedan fuera del alcance ordinario de la Comisión.

El reemplazo masivo ya está en marcha y los técnicos de la CFE están obligados a ingresar a tu domicilio para hacer el cambio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La CFE aclaró que, de manera general, es su responsabilidad proporcionar e instalar los medidores necesarios para la prestación del servicio eléctrico. Esto aplica en nuevas contrataciones, sustituciones, mantenimiento, fallas y renovación tecnológica, incluyendo el actual proceso de migración hacia medidores digitales inteligentes con conectividad Bluetooth.

No obstante, la normatividad vigente contempla excepciones. En proyectos con requerimientos técnicos específicos, el equipo de medición puede correr a cargo del usuario.

En qué casos obligan al usuario a comprar el medidor según la normatividad

La CFE precisó los supuestos en los que el usuario asume la responsabilidad del medidor. El primero son los desarrollos con acceso restringido, como torres de departamentos o condominios verticales donde, por razones estéticas, los medidores se instalan al interior y deben ser leídos de forma remota por la Comisión.

El segundo caso aplica a inmuebles con paneles solares o sistemas de generación distribuida, así como a interconexiones en media tensión. En estos esquemas, el constructor o propietario acuerda desde el inicio una infraestructura eléctrica especial con la CFE.

Fuera de estos supuestos específicos, la instalación y el suministro del medidor corresponden exclusivamente a la Comisión. Cualquier situación distinta, según la propia CFE, debe revisarse conforme a la normatividad aplicable.

Qué hacer si un técnico de la CFE intenta cobrarle un medidor

La Comisión fue contundente en un punto: ningún trabajador, técnico o prestador de servicios está autorizado para comercializar medidores de manera particular ni para condicionar trámites vinculados al servicio eléctrico.

El comunicado oficial difundido por la CFE. CFE

Si un usuario recibe este tipo de solicitud, puede reportarlo a través del número 071, el chat de la plataforma cfe.mx, la aplicación CFE Contigo o en los centros de atención a clientes. Cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe canalizarse por los mecanismos institucionales correspondientes.

Para conocer en detalle los derechos y obligaciones como usuario del Suministro Básico, la CFE pone a disposición un apartado específico en su portal oficial de cfe.mx.