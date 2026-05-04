La NASA publicó una imagen captada por el satélite NISAR que muestra con precisión inédita las zonas donde la Ciudad de México registra los hundimientos más críticos del suelo. Los datos, recopilados entre octubre de 2025 y enero de 2026, identifican áreas donde la depresión supera los 2 centímetros mensuales, afectando puntos emblemáticos de la capital como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el monumento al Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco. El satélite NISAR —desarrollado en conjunto por la NASA y la agencia espacial india ISRO y lanzado en 2025— puede rastrear cambios en la superficie terrestre desde la órbita sin las limitaciones que imponen las nubes o la vegetación. Esa capacidad lo convierte en una herramienta sin precedentes para el monitoreo de fenómenos como la subsidencia urbana. “Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, señaló David Bekaert, miembro del equipo científico de la misión. La causa principal del hundimiento no es un misterio: la extracción masiva de agua de pozos subterráneos, combinada con el peso de la infraestructura urbana, provoca la compactación del suelo arcilloso y volcánico sobre el que fue construida la ciudad. El 70% del suelo de la CDMX es considerado hundible, según advirtieron geólogos de la UNAM, una condición que se agrava por la falta de permeabilidad del asfalto y la escasez de áreas verdes. Uno de los ejemplos más visibles del fenómeno es el monumento al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. A medida que el terreno circundante desciende, se han debido agregar 14 escalones a su base para compensar la diferencia de nivel. El caso ilustra, con una imagen concreta, lo que los datos científicos confirman: la ciudad no solo se hunde, sino que lo hace de forma desigual y sostenida. Según geólogos de la UNAM, la CDMX pierde entre 15 y 30 centímetros de altura por año en promedio, aunque en zonas como Iztapalapa el hundimiento puede alcanzar los 40 centímetros anuales. Sergio Rodríguez, investigador de esa casa de estudios, advirtió que esa cifra, proyectada a una década, implica hasta tres metros de descenso del terreno, con consecuencias graves para la infraestructura, los servicios y la habitabilidad de amplias zonas de la ciudad. La geóloga Wendy Morales, también de la UNAM, fue aún más directa en su diagnóstico: “Este es el punto de no retorno. Ya no hay forma de parar este proceso”. La especialista planteó dos escenarios posibles: que gobiernos y ciudadanos se adapten a condiciones cada vez más precarias, lo que profundizaría la marginación en las zonas más afectadas; o que se produzcan desplazamientos forzados hacia otras regiones del país. Frente a ese panorama, Sergio Rodríguez apunta a una sola salida estructural: desconcentrar la capital mediante la creación de nuevas ciudades o centros urbanos planificados, con empleo, hospitales, escuelas e infraestructura comunitaria. Sin cambios de fondo en la gestión del agua y el ordenamiento territorial, concluyen los expertos, el hundimiento continuará y la CDMX acumulará zonas que, con el tiempo, ya no podrán ser habitadas.