Esta semana empezó la rehabilitación total del Periférico Norte, una de las vías más relevantes del Estado de México (Edomex), ya que conecta a esta entidad con la Ciudad de México (CDMX) y concentra una gran parte del tránsito diario entre ambas zonas.

La obra contempla la modernización de 108 kilómetros, desde el Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán . Con estos trabajos se busca renovar una arteria clave para la movilidad de millones de personas.

Los trabajos comenzaron el 5 de enero y está previsto que concluyan el 30 de abril de este año. Durante este tiempo, es probable que miles de conductores se vean afectados en la vía pública.

Horarios y cierres en Periférico Norte

A partir de este lunes, la reconstrucción se realizará en dos turnos, según informó el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez:

Turno diurno: de 08 a 18

Turno nocturno: de 21 a 0404

Las autoridades de movilidad indicaron que los cierres afectarán principalmente a los carriles centrales de Periférico Norte y se mantendrán desde el 5 de enero hasta el 30 de abril de 2026.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma gradual, avanzando aproximadamente un kilómetro por día, con el objetivo de disminuir las afectaciones al tránsito.

Rutas alternas durante el cierre de Periférico Norte

En la primera etapa, el desvío se realizará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. Las vías sugeridas son:

Avenida Insurgentes

Calle Balneario

Avenida del Trabajo

Reincorporación a Periférico Norte rumbo a Naucalpan

Para quienes circulen en sentido Toreo–Tepotzotlán, el tránsito se desviará por la calle Rafael Reyes Espíndola, con las siguientes alternativas:

Avenida Ingenieros Militares

Calle Rodolfo Gaona

Lateral de Río San Joaquín

Conexión con la lateral de Periférico Norte