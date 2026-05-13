El Gobierno de México confirmó el lanzamiento de “Jóvenes Embajadores del Mundial Social”, una estrategia vinculada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la que más de 2 mil 200 jóvenes podrán recibir un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS, mientras realizan actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con el comunicado oficial de Programas para el Bienestar, las y los participantes comenzarán actividades a partir de mayo de 2026 en espacios como museos, zonas arqueológicas, hoteles, restaurantes y centros culturales. La administración federal destacó que el programa busca abrir oportunidades laborales y de capacitación para juventudes en sectores de alta actividad económica y turística durante el evento internacional. El programa estará dirigido a jóvenes que formen parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y que sean incorporados a la estrategia especial del Mundial 2026. Según la información oficial, las personas seleccionadas “recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y el seguro médico del IMSS” mientras participan en actividades de formación y atención vinculadas con el torneo internacional. El Gobierno México explicó que las capacitaciones se desarrollarán en distintos espacios estratégicos como museos, hoteles, restaurantes, zonas arqueológicas y centros culturales. El Gobierno aclaró que las y los beneficiarios permanecerán en formación incluso después de que termine la Copa Mundial, ya que “continuarán hasta completar su capacitación de 12 meses”. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta estrategia permitirá conectar a jóvenes con sectores de “alto movimiento social, cultural y económico”, aprovechando la llegada del Mundial 2026 para impulsar nuevas experiencias laborales y de capacitación profesional. El comunicado también detalla que más de 2 mil 200 jóvenes participarán en esta iniciativa y que las actividades comenzarán oficialmente en mayo de 2026. Finalmente, el Gobierno recordó que “este programa es público, ajeno a cualquier partido político” y subrayó que queda prohibido utilizarlo con fines distintos al desarrollo social.