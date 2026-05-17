Después de semanas de una ola de calor que castigó gran parte del territorio con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, México se prepara para un giro drástico y violento en las condiciones atmosféricas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron que desde este viernes 1 de mayo de 2026 comenzó un episodio de lluvias continuas y torrenciales que se extenderá por más de dos días en diversas regiones del país. El responsable de este cambio extremo es el frente frío número 48, que interactuará con una masa de aire polar, canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical. La combinación de estos factores, sumada a la creciente entrada de humedad tropical, genera lo que los especialistas ya califican como un evento meteorológico extraordinario. Las autoridades ya habían advertido desde semanas atrás que la temporada de precipitaciones y ciclones tropicales de 2026 sería especialmente activa, influenciada por patrones climáticos globales. Este temporal de mayo confirma ese pronóstico antes de que el verano haya comenzado formalmente. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado urgente a la población para que extreme precauciones durante toda la temporada, especialmente en las zonas de mayor riesgo. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar cruzar cuerpos de agua en crecimiento, asegurar estructuras ligeras en techos y azoteas, limpiar desagües comunitarios con anticipación y localizar el refugio temporal más cercano antes de que el temporal se intensifique. Conagua advirtió que este episodio marcará el inicio oficial de la temporada de lluvias 2026, que exigirá una preparación constante por parte de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno durante los próximos meses. Tener lista una mochila de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN serán medidas clave para reducir riesgos y proteger vidas ante lo que los especialistas ya llaman el primer gran diluvio del año en México.