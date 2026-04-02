Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso clave sobre la validez de las multas aplicadas por presentar declaraciones fiscales fuera de tiempo o por medios distintos a los electrónicos. En esta línea, el máximo tribunal determinó que estas sanciones son constitucionales. Con este fallo, se confirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con respaldo legal para sancionar los retrasos en el cumplimiento de obligaciones fiscales. A partir de ahora, el debate ya no gira en torno a si las multas son válidas, sino a la forma en que se calculan y aplican. A continuación, los detalles del fallo en México. El proceso inició cuando un contribuyente recibió tres multas por presentar tarde sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tras impugnarlas sin éxito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un tribunal colegiado, el caso llegó a la Suprema Corte mediante un amparo directo en revisión. Finalmente, la Corte concluyó que las sanciones no violan derechos constitucionales. El tribunal destacó que la legislación fiscal no establece una multa fija, sino un rango mínimo y máximo. Esto permite que la autoridad determine el monto según factores como: Este esquema flexible, según la Corte, evita sanciones automáticas y permite ajustar cada multa a las circunstancias particulares. El Código Fiscal de la Federación contempla sanciones por no presentar declaraciones a tiempo, que generalmente van del 10% al 40% del monto omitido. La Corte confirmó que este margen es constitucional, siempre que su aplicación esté bien sustentada. Si bien no es posible argumentar que las multas son inconstitucionales, sí se pueden impugnar en casos específicos si: También es posible solicitar reducciones o condonaciones en situaciones excepcionales. En este sentido, las autoridades están obligadas a explicar por qué aplicó un monto específico dentro del rango permitido. Si no lo hace, la sanción puede ser impugnada y anulada por falta de motivación.