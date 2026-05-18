Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1333 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.18 pesos y un mínimo de 20.14 pesos.

La cotización del euro en el mercado registró una variación de -0.56% en la última semana y de -7.60% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia mayormente bajista: alternó al inicio, encadenó varias caídas en la mitad, tuvo un leve repunte y cerró con descenso, dejando un balance negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 6.13%.

Hoy, la cotización del Euro se ha mantenido estable, con un comportamiento en línea con los días anteriores. Este resultado refleja un -1 igual a 0, indicando que no ha habido cambios significativos en su valor.

En las jornadas previas, la estabilidad de la moneda sugiere una falta de fuerzas que impulsen su cotización hacia arriba o hacia abajo. Esto puede ser un indicativo de un periodo de calma en el mercado cambiario.

Este estado de estabilidad en la cotización del Euro podría permitir a los inversores evaluar mejor sus estrategias a corto plazo, sin la presión de fluctuaciones bruscas.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.