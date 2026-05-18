La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha emitido un fallo sin precedentes mediante los Amparos en Revisión 230 y 328 de 2025. Dicho fallo faculta a los ciudadanos a exigir reparaciones integrales por los daños sufridos como consecuencia de negligencias en servicios públicos, lo que podría derivar en multas e indemnizaciones millonarias contra el Estado.

Es importante destacar que bajo este nuevo criterio, la Suprema Corte ha establecido que las víctimas tienen la facultad de demandar directamente a las aseguradoras del Estado en juicios civiles. Con esto se elimina la obligación de seguir procesos administrativos prolongados, permitiendo así un acceso inmediato a indemnizaciones por los daños ocasionados por la administración pública.

Es pertinente recordar que este fallo se basa en un caso histórico que involucró a individuos afectados por graves descargas eléctricas durante la realización de trabajos de albañilería.

Estos incidencias se produjeron durante la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, lo que tuvo un impacto negativo considerable en la calidad de vida de las víctimas.

La Suprema Corte abre la puerta a millonarias indemnizaciones: ahora podrás demandar al Estado tras fallo histórico (foto: archivo).

¿Qué implica este fallo de la SCJN para la ciudadanía afectada?

La SCJN subrayó que: “cuando el Estado causa un daño por el funcionamiento irregular de la administración pública y existe una póliza.. la persona afectada puede acudir directamente ante la aseguradora”. De esta forma, se otorga prioridad al derecho humano a la reparación.

El Pleno de la Suprema Corte ratificó la constitucionalidad del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Esto asegura que quienes se vean perjudicados por el servicio de energía eléctrica, como la CFE, reciban asesoría jurídica clara, rápida y con certeza legal.

La Máxima Corte franquea la puerta a millonarias indemnizaciones: ahora estarás en condiciones de interponer una demanda contra el Estado tras fallo histórico.

Hacia la plena justicia patrimonial

Si el pago otorgado por la aseguradora no satisface la totalidad del perjuicio, el ciudadano conserva sus derechos. La decisión judicial faculta el inicio de un procedimiento administrativo subsecuente para solicitar el monto remanente, siempre que se evidencie una conducta irregular por parte del Estado.

El ciudadano mantiene sus derechos.

Se puede reclamar el monto restante.

Se debe demostrar actividad irregular del Estado.

¿Qué hacer si el Estado te causa un daño?

En el caso de que el monto del seguro resulte insuficiente para la compensación total, será necesario proceder con una reclamación por vía administrativa. Es fundamental documentar las pruebas que respalden el mal funcionamiento del servicio público, a fin de garantizar que el Estado asuma la responsabilidad económica correspondiente.

Si padece una lesión generada por negligencia del Estado, como puede ser una descarga eléctrica, el primer paso consiste en identificar la póliza de seguro de la entidad responsable.

En este contexto, podrá interponer una demanda civil directamente contra la aseguradora con el propósito de facilitar el proceso de cobro de la indemnización correspondiente.