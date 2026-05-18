La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre la llegada del segundo temporal de lluvias que impactará a la Ciudad de México (CDMX) durante mayo, luego de que el primer periodo de precipitaciones provocara fuertes encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con las autoridades, las lluvias se presentarán desde este lunes y podrían extenderse hasta el jueves 21 , acompañadas de posibles granizadas, actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

El SMN alertó por temporada de lluvias extremas en México Archivo.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones y evitar resguardarse bajo árboles, anuncios o estructuras que pudieran colapsar por las condiciones climáticas. También pidió no cruzar calles con corrientes de agua y evitar tirar basura en la vía pública para prevenir taponamientos en el drenaje.

Alerta del SMN por fuertes lluvias en México

El pasado domingo se activó la alerta amarilla en 11 de las 16 alcaldías de la capital debido a las intensas lluvias y caída de granizo registradas en distintas zonas. Aunque no se reportaron inundaciones de gravedad que afectaran la circulación vehicular, sí hubo complicaciones por acumulación de agua en algunas vialidades.

⚠️#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México.



Del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo, se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que pueden superar los 50 km/h.… pic.twitter.com/ttA2Q2Ja3c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2026

¿Cómo estará el clima esta semana en Ciudad de México?

Martes 19 de mayo

Todo indica que las lluvias continuarán en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que será mejor tomar precauciones. Se prevén intervalos de chubascos con lluvias fuertes, acumulando entre 25 y 50 milímetros en ambas entidades.

Miércoles 20 de mayo

Las precipitaciones seguirán presentes durante gran parte de la semana, así que conviene salir preparado con impermeable, paraguas y calzado adecuado para evitar problemas por encharcamientos y charcos.

Para mediados de semana se mantendrá el pronóstico de lluvias localmente intensas tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

Jueves 21 de mayo

Además, el clima continuará siendo muy variable, con momentos de sol, nubosidad y lluvia a lo largo del mismo día, una condición típica de la temporada en la zona metropolitana. En particular, para el jueves se esperan nuevamente chubascos y lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la CDMX y el Edomex.

El SMN emitió distintas recomendaciones para prevenir accidentes durante la temporada de lluvias, entre las que se destaca: mantenerse alejado de postes y cables eléctricos; retirar objetos del exterior que puedan caer por el viento; y no circular por zonas inundadas o con encharcamientos.