Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5786 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.22%.

En la última semana, el Dólar canadiense registró una variación casi plana de 0.01%, mientras que en el último año acumuló un descenso de -7.16%, indicando estabilidad reciente pero una tendencia bajista en el periodo anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense exhibió sesgo bajista: 6 caídas y 4 alzas, con repuntes puntuales y cierre en dos descensos consecutivos, lo que sugiere debilidad predominante.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.51%, es menor que su volatilidad anual de 7.60%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva hoy, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto implica que en los últimos dos días, la moneda ha tenido un incremento en su valor respecto a otras divisas.

En consecuencia, la fuerza del Dólar canadiense podría estar influenciada por diversos factores económicos, lo que sugiere una posible continuación de esta tendencia alcista si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.