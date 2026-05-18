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Banco Santander otorgará créditos a pequeñas empresas y personas con actividad empresarial, con un tope de crédito por MXN $13 millones, y plazos de hasta 60 meses, con el objetivo de que puedan comprar equipo que les permita mejorar su eficiencia energética.

Para otorgar estos créditos, el banco se sumó al programa Ecocrédito Sustentable de Nacional Financiera (NAFIN).

Santander señaló que financiará la compra de equipos eficientes en consumo de energía, especialmente en sectores donde el gasto eléctrico es un factor crítico para la rentabilidad, permitiendo a los negocios reducir costos operativos desde el primer mes y hacer su actividad más sustentable.

“Estamos abriendo la cartera de crédito para facilitar a pymes y Personas Físicas con Actividad Empresarial la adquisición de equipos con mayor eficiencia energética, que generen ahorros reales y medibles desde el primer mes. Al sumarnos al programa Ecocrédito Sustentable de NAFIN, fortalecemos la colaboración con los programas prioritarios del Gobierno Federal y aceramos soluciones financieras que permitan a los negocios ser más competitivos, sustentables y mantener su liquidez”, señaló Marcos Abal, Director Ejecutivo de PyMEs en Banco Santander México.

Los créditos se otorgarán a proyectos sustentables con un monto máximo de MXN $13 millones, a lo que se suma un plazo de 60 meses y una tasa fija de 16% con una comisión por apertura de 2%.

Durante el primer año de operación, PyMEs de Santander estima colocar 30 millones de pesos, recursos que se destinarán directamente a la reducción de costos operativos de los negocios y al impulso del desarrollo sustentable de la economía.

El crédito está enfocado en la adquisición de equipos de climatización, refrigeración y otras tecnologías que impactan directamente en el consumo energético del negocio, generando ahorros mensuales comprobables desde el inicio de su operación.

Diferencia del modelo

El banco señaló que para acceder al Ecocrédito Sustentable, los interesados deberán comprobar que utilizarán el dinero en equipos que realmente generan ahorro, con base en un diagnóstico energético.

Además, el proyecto incluye un diagnóstico energético aprobado por un validador técnico de NAFIN, lo que garantiza viabilidad técnica y resultados medibles. El crédito se estructura a partir de 25 tecnologías sustentables certificadas y el modelo parte del principio de que “el ahorro paga el crédito”, reduciendo el impacto financiero para el cliente.

Este enfoque permite a los negocios renovar equipos sin una inversión inicial significativa, disminuir riesgos operativos y alinearse a prácticas sustentables, cada vez más relevantes para su competitividad, acceso a financiamiento y percepción en el mercado.