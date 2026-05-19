En esta noticia Fibra GAP puede no debutar en el mercado

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) alista la emisión de su fideicomiso de inversión en energía (mejor conocido como fibra E) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), de acuerdo con una presentación a inversionistas.

Sin anunciar la fecha estimada, el vehículo de inversión busca hasta MXN $10,195 millones, según detalla el prospecto de colocación entregado el pasado 8 de mayo al centro bursátil dirigido por María Ariza.

“GAP tiene importantes compromisos de infraestructura para los próximos cuatro años bajo la dirección de nuestro director general, y buscamos financiarlos con una estructura de capital equilibrada. FIBRA GAP es una herramienta más en esa estrategia, una infraestructura a largo plazo que se ajusta al perfil de los activos con el tipo de capital adecuado”, mencionaron directivos del grupo aeroportuario en una conferencia con analistas.

En la llamada, donde estuvieron presentes Raúl Revuelta, director general de GAP, Saúl Villarreal, director Financiero y Alejandra Soto, Responsable de Relaciones con Inversionistas, la empresa detalló que el monto a emitir representaría aproximadamente 4.2% de participación en los activos aeroportuarios mexicanos del grupo. Sin embargo, dejaron claro que el vehículo podría crecer significativamente en el futuro.

“Tenemos como límite 30%de las concesiones para crecer la FIBRA”, dijo Saúl García, director financiero de GAP, al responder preguntas de analistas sobre el tamaño potencial del vehículo.

La declaración revela que el debut de Fibra GAP sería apenas una primera etapa dentro de una estrategia más amplia de reciclaje de capital para financiar inversiones futuras sin depender exclusivamente de deuda.

Revuelta insistió en que la operación no implica una reestructura corporativa ni una pérdida de control sobre los aeropuertos. “Fibra GAP debe entenderse como una plataforma de reciclaje de capital, no como una desinversión”, afirmó. “GAP continuará siendo el accionista controlador y administrador”.

A inicios de 2026, el director general del grupo aeroportuario ya había adelantado su intención de lanzar al mercado un Fibra E para obtener recursos adicionales ante lo que definió como un “agresivo plan” de inversión.

En la llamada, la empresa reiteró en varias ocasiones que los recursos obtenidos se destinarán totalmente a inversión en infraestructura aeroportuaria.

“Los recursos serán utilizados únicamente para CapEx”, dijo García.

Aunque la operación se concentrará inicialmente en los 12 aeropuertos mexicanos de GAP, Revuelta también dejó abierta la posibilidad de incorporar en el futuro otras concesiones federales de infraestructura compatibles con la regulación de FIBRA-E.

Fibra GAP puede no debutar en el mercado

Ante analistas, los directivos de GAP fueron cuestionados sobre si la estructura podría generar conflictos de interés, descuentos en la valuación del holding o dilución para accionistas actuales. GAP respondió que la operación sólo avanzará si las condiciones de mercado son favorables.

“Si el precio que pone el mercado no es el correcto, no emitiremos la FIBRA”, aseguró Revuelta.

La empresa prevé concluir la colocación hacia finales de junio, tras iniciar reuniones con inversionistas en México.

Los documentos entregados a BIVA detallan que Grupo Financiero Actinver funge como su fiduciario; en tanto que BBVA y Santander se presentan como sus intermediarios colocadores.

Las acciones de GAP están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y donde recientemente emitió MXN $12,300 millones para financiar la adquisición de una participación en Cross Border Xpress (CBX), la terminal transfronteriza que conecta Estados Unidos con el aeropuerto de Tijuana.

En julio de 2020, la controladora y operadora de los aeropuertos cambió el listado de sus bonos de deuda a BIVA y con ello, se unió al club de emisoras que mudaron sus instrumentos como Grupo Financiero Monex y el fondo de capital privado, Lock Capital Solutions que cambió su Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CerPi) al nuevo centro bursátil.