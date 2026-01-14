Miles de personas que utilizan transporte público en el Estado de México enfrentan diariamente retrasos de hasta tres horas en sus trayectos, una situación que el propio gobierno estatal reconoció al anunciar nuevas obras de movilidad masiva en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los tiempos prolongados de traslado afectan a quienes viajan a sus centros de trabajo, estudio o servicios, especialmente en zonas de alta densidad poblacional donde se concentran los principales proyectos de infraestructura.

Cambios en el Tren Ligero.

Obras que explican los retrasos en el transporte

El comunicado oficial señala que “miles de personas actualmente destinan entre dos y tres horas diarias para trasladarse”, motivo por el cual los gobiernos estatal y federal impulsan seis proyectos de transporte público masivo en distintos municipios mexiquenses.

Las autoridades destacaron que estas obras buscan “transformar la infraestructura de transporte masivo” y avanzar hacia un sistema “más eficiente, seguro, moderno y accesible”, aunque durante su desarrollo los usuarios continúan enfrentando afectaciones en sus recorridos cotidianos.

Inversión, proyectos y zonas afectadas

En una primera etapa, el Gobierno del Estado de México destinará una inversión conjunta de 12 mil millones de pesos durante 2026, como parte de una estrategia para mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de traslado a mediano plazo.

La Secretaría de Movilidad subrayó que estas acciones forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. Secretaría de Movilidad GEM

Entre los proyectos anunciados se encuentran:

Tren Ligero Texcoco–La Paz, con 21 kilómetros de extensión Línea VII del Mexibús, que atenderá a 48 mil usuarios diarios Línea V del Mexibús, con impacto en 137 mil personas cada día Línea VI del Mexibús en el Valle de Toluca Línea III del Mexicable en Naucalpan, con avance físico del 55% Corredor Periférico Norte y Línea IV del Mexicable

La Secretaría de Movilidad subrayó que estas acciones forman parte del Plan Integral de la

Zona Oriente del Estado de México y buscan reducir, a futuro, los retrasos que hoy mantienen en pausa la movilidad diaria de miles de pasajeros.