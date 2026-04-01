Conducir con el teléfono en la mano es una de las prácticas más comunes que derivan en multas e incluso accidentes viales. En este sentido, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) es claro y estricto, aún así cuando se trata del uso de manos libres. La sanción por incumplir puede alcanzar los 4,105.85 pesos, equivalentes a 35 UMAs, una de las multas más elevadas dentro de la normativa vigente. No obstante, la restricción está contemplada en el Artículo 38, fracción II, inciso e), y aplica tanto para automovilistas como para motociclistas. Conoce los detalles del reglamento para conductores y evita problemas a la hora de circular en la capital del país. Sí, pero bajo condiciones específicas. Por ejemplo, no está permitido llevar el celular en altavoz mientras se sostiene con la mano o el hombro. De acuerdo con el reglamento vigente en 2026: El manos libres es motivo de multa, al igual que si: Cabe destacar que aplicaciones como Waze o Google Maps sí están permitidas, pero cualquier ajuste en la ruta debe hacerse con el vehículo completamente detenido.