En esta noticia Apuesta por créditos digitales

Klar anunció la adquisición de Yave, plataforma digital especializada en créditos hipotecarios, con lo que buscará expandir su ecosistema financiero hacia el mercado de vivienda y otros créditos colateralizados en México.

La fintech explicó que esta integración estratégica le permitirá ofrecer en el futuro soluciones hipotecarias 100% digitales, en un contexto donde sólo 5.6% de la población adulta en México cuenta con un crédito hipotecario formal, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Apuesta por créditos digitales

La empresa señaló que la incorporación de Yave fortalecerá su apuesta por ampliar el acceso al financiamiento mediante procesos ágiles y digitales, además de abrir la puerta para crecer posteriormente en segmentos como el automotriz.

Fundada por Andrés Avalos y Bernardo Silva, Yave otorgó su primer crédito en 2018 y se posicionó como una de las primeras startups hipotecarias en México con un proceso completamente digital y sin sucursales físicas. La firma ha originado cerca de MXN$ 5 mil millones en financiamiento inmobiliario.

Entre los beneficios proyectados de la integración destacaron la gestión digital completa de los créditos, aprobaciones ágiles mediante modelos de riesgo e inteligencia artificial, así como ofertas personalizadas para los usuarios.

“En Klar queremos ser un factor relevante en más decisiones financieras de nuestros usuarios. La vivienda es probablemente la decisión económica y emocional más importante en la vida de una persona”, afirmó Stefan Möller, CEO y fundador de Klar.

Por su parte, Bernardo Silva, fundador de Yave, dijo que la integración con Klar permitirá acelerar el impacto de las soluciones hipotecarias digitales y ampliar su alcance en el país.

Actualmente, Klar opera productos como cuentas de débito, tarjetas de crédito, inversiones, préstamos personales y soluciones para pequeñas y medianas empresas, por lo que la adquisición forma parte de su estrategia para consolidarse como un ecosistema financiero integral en México.