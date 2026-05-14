Mérida. La revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) no debe concluir con aranceles para ninguno de los países miembro, porque sería inaceptable, advirtió Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y primer negociador del TMEC. “Es inaceptable en un mecanismo de integración y de libre comercio aceptar aranceles de ningún tipo”, advirtió durante su conferencia magistral en la Onexpo 2026 Convención & Expo, que se realiza en Mérida, Yucatán. Durante el encuentro, realizado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) un organismo que representa a 95% de las gasolineras del país, Guajardo Villarreal acusa que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, trata de “vender la idea” de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se va a conformar si no concluye la negociación con tarifas arancelarias, aunque serían más bajas que las que se aplican al resto del mundo. “O sea, nos van a madrear pero poquito”, dijo Guajardo. Además, el exfuncionario mencionó que la revisión del TMEC concluirá hasta el año que entra, pero descartó que la incertidumbre bilateral se mantendrá mientras Donald Trump siga en la presidencia de Estados Unidos. El exfuncionario aseguró que el sector privado debe ser considerado un aliado del gobierno y que la administración pública no debe antagonizar permanentemente con los empresarios. En este sentido, consideró que la implementación de controles de precio en las gasolinas lejos de generar beneficios puede causar daño al mercado, que puede desembocar hasta en desabasto. “El producto más caro es aquel que no se consigue y con el control de precio lo único que generamos es escasez”, advirtió ante gasolineros. El sector gasolinero acordó con el Gobierno Federal mantener el precio de la gasolina Magna en menos de MXN $24 por litro, al menos hasta septiembre de este año, un convenio que se ha alcanzado a través de estímulos fiscales por parte del gobierno, así como la disminución del margen comercial por parte de los empresarios. El Gobierno Federal buscó replicar este modelo para que el diésel cueste menos de MXN $27 por litro; sin embargo, en este sentido, apenas 45% de las gasolineras que tienen el combustible disponible, han cumplido con este acuerdo. Sin embargo, el problema se concentra en la diferencia en los costos logísticos, que no son iguales para todas las empresas. Ildefonso Guajardo dijo durante su ponencia que tampoco es una opción pelearse con el gobierno federal, pero existen otras formas como la “rebeldía silenciosa”. “Si ustedes en un producto no tienen utilidad y solo pérdidas, están en todo su derecho en decisiones individuales de no comercializar ese producto”, señaló. En este sentido, comentó que la rebeldía silenciosa es el “mecanismo más sutil de hacer entender a la autoridad de lo que es posible y de lo que es posible”.