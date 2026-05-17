La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en materia de seguridad social que modifica de raíz las condiciones para acceder a la pensión por concubinato ante el ISSSTE. A partir de esta resolución ya no será obligatorio demostrar cinco años de vida en común ni tener hijos en común para reclamar este beneficio. El cambio redefine cómo el Estado reconoce las relaciones de pareja fuera del matrimonio. La decisión responde a una realidad que el marco legal vigente ignoraba de que las familias en México son cada vez más diversas, y los vínculos afectivos no siguen un molde único ni un calendario fijo. El máximo tribunal concluyó que imponer un número de años para validar una relación afectiva resulta arbitrario e incompatible con los derechos fundamentales. El argumento central del fallo es que las relaciones humanas no se construyen con una lógica uniforme ni pueden medirse únicamente en función del tiempo transcurrido. Exigir cinco años de convivencia o la existencia de hijos en común implicaba excluir a miles de parejas con vínculos reales y consolidados. La SCJN determinó que ese criterio vulneraba los principios de igualdad y de protección a la familia, ambos garantizados por la Constitución. Con esta resolución, cae una interpretación rígida que durante años operó como un filtro que limitaba el acceso a la seguridad social. Aunque el requisito fue eliminado, acceder a la pensión por concubinato no será automático. El nuevo esquema es más flexible, pero también más exigente en términos de prueba. Cada caso deberá evaluarse de manera individual. Las personas que soliciten el beneficio tendrán que acreditar la existencia de la relación mediante elementos concretos: El problema es que la Suprema Corte no estableció un criterio sustituto claro. Eso genera un vacío legal que, por ahora, queda sin resolver. El fallo abre una nueva etapa, pero también le deja una tarea pendiente para el Poder Legislativo de definir con precisión qué parámetros servirán para acreditar un concubinato válido en ausencia del plazo de cinco años. Sin una reforma legal, la aplicación del nuevo criterio quedará sujeta a la interpretación caso por caso de jueces y autoridades del ISSSTE, lo que puede traducirse en resultados dispares para quienes reclamen el mismo derecho.