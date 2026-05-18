El Metro de la Ciudad de México ha comenzado el año 2026 implementando medidas más estrictas en cuanto a la convivencia dentro de sus estaciones y vagones. Esto se manifiesta a través de tres campañas de educación cívica que transforman la manera en que los usuarios se mueven por los pasillos y trenes. Las nuevas regulaciones del Metro se enfocan en la reducción de riesgos y la mejora de la movilidad. Se implementará la prohibición de prácticas comunes como correr en las instalaciones, sentarse en el suelo o llevar la mochila inapropiadamente, conductas que, de acuerdo con la entidad, representan un peligro para los pasajeros. “Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, recomendamos no correr en pasillos, andenes y escaleras.. Para un Metro más seguro y eficiente, camina con precaución y evita correr en las instalaciones”, expresó. La medida también busca reforzar la seguridad personal y evitar robos o extravíos. “Por un metro más seguro y eficiente, cuida tus pertenencias y coloca tu mochila en el pecho: no las dejes en el piso de estaciones y trenes”, enfatizó la autoridad. “Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos portar tu mochila al frente, al ingresar al tren”, señaló el Metro en uno de sus anuncios oficiales difundidos en estaciones y redes sociales. Una de las principales recomendaciones del Sistema de Transporte Colectivo está relacionada con el uso de mochilas dentro de los vagones, ya que su mala colocación puede obstaculizar el paso y provocar accidentes durante los trayectos más concurridos. Las autoridades de este medio de transporte público hicieron un llamado a no correr dentro de las instalaciones y puntualizaron, al remarcar que estas acciones serán clave para transformar la experiencia del transporte público en la capital. “Durante tu trayecto, evita sentarte en el piso, los pasillos del tren son lugares de paso frecuente. La seguridad la hacemos todos”, advirtió el STC, al subrayar que esta conducta puede generar caídas y accidentes. Otra de las reglas que el Metro busca erradicar es sentarse en el piso de los vagones o estaciones, una práctica frecuente en horas pico que representa un riesgo para quienes transitan por los pasillos.