La consigna de las autoridades del transporte público es diáfana: desembarazar la mochila para optimizar la movilidad, disminuir accidentes y honrar el espacio compartido. No se trata de sanciones, sino de una “ley no escrita” que hace un llamado a la empatía y a la corresponsabilidad de millones de usuarios en el año 2026. El transporte público en la Ciudad de México experimenta un cambio silencioso pero constante. El Metro y Metrobús han potenciado campañas de educación cívica que persiguen reestructurar la convivencia diariamente en vagones y unidades densamente ocupadas, concentrándose en un aspecto tan cotidiano como la mochila. Metrobús CDMX ha lanzado la campaña “Por un Metro más seguro y eficiente”, en la que se insta a los usuarios a evitar llevar mochilas en la espalda o en el pecho, así como a no colocarlas en el suelo de estaciones y unidades. Esta iniciativa tiene como finalidad prevenir golpes, empujones y obstrucciones durante las horas pico. El Metro de la CDMX se unió a esta causa mediante la difusión de mensajes dentro de los vagones: “Para su comodidad y mejor movilidad en el interior del vagón, le sugerimos portar su mochila al frente, al ingresar al tren”. El propósito es evidente: facilitar el flujo de personas en espacios limitados. Como parte de esta cultura de viaje responsable, las autoridades sugieren: La mochila abajo ya no es solo una recomendación para los millones de pasajeros del transporte público en la CDMX; desde ahora debe ser una práctica compartida que define de manera contundente el modo en que se viaja hoy en el transporte público capitalino, como es el caso del Metro y el Metrobús. Ambos sistemas advierten que prácticas aparentemente menores pueden incidir en la operación diaria. “Obstruir el mecanismo de cierre de puertas daña su funcionamiento. Permite el libre cierre de puertas”, recuerda el Metro, subrayando que estas conductas provocan retrasos y riesgos innecesarios.