El Gobierno del Estado de México anunció la construcción de un nuevo puente vehicular que conectará el Periférico Norte con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El proyecto forma parte de un plan de infraestructura para mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas. La obra, denominada “La Mexiquense”, se desarrollará en Tecámac y busca agilizar los traslados hacia el aeropuerto. El anuncio se enmarca dentro de la estrategia “2026: Año de las Obras” impulsada por el gobierno estatal. El puente “La Mexiquense” estará ubicado en Tecámac y tendrá como objetivo principal conectar el Periférico Norte con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta conexión apunta a mejorar el acceso a una de las principales terminales aéreas del país. La obra contará con una longitud de 523 metros, lo que permitirá una circulación más fluida en la zona. Se trata de un punto estratégico para quienes se trasladan hacia el aeropuerto desde el norte del Valle de México. Con este proyecto, las autoridades buscan reducir tiempos de traslado y descongestionar vialidades clave. La conexión directa representa un avance en infraestructura urbana. El puente forma parte de un conjunto de obras destinadas a optimizar la movilidad en el Estado de México. Su diseño está pensado para soportar un alto flujo vehicular diario. De acuerdo con lo informado, la infraestructura beneficiará a aproximadamente 10 millones de personas. Esto lo posiciona como un proyecto relevante dentro del plan estatal. Además, la obra se integra a una estrategia más amplia de modernización vial. El objetivo es facilitar la conectividad entre zonas urbanas y puntos estratégicos como el AIFA. La construcción del puente busca reducir la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del Edomex. La conexión directa permitirá optimizar tiempos de traslado. El acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los principales objetivos del proyecto. Mejorar esta vía podría impactar de forma positiva en la movilidad regional. En este contexto, “La Mexiquense” se perfila como una obra clave para millones de usuarios. Su desarrollo apunta a fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento urbano.