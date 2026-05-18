El Servicio de Transportes Eléctricos informó que continúan los trabajos de modernización y mantenimiento en el Tren Ligero. Por este motivo, habrá una suspensión temporal en el servicio de transporte público que afectará a un grupo específico de usuarios. A través de redes sociales, el organismo detalló que la estación Xotepingo permanecerá cerrada del 15 al 18 de mayo inclusive debido a trabajos de mantenimiento en una de sus escaleras de acceso. Durante ese periodo no habrá servicio de ascenso ni descenso de pasajeros en dicha estación a lo largo de toda la jornada operativa. Asimismo, las autoridades señalaron que las obras en la estación Nezahualpilli ya concluyeron, por lo que los accesos fueron reabiertos y el servicio opera nuevamente con normalidad. Recientemente, el Servicio de Transportes Eléctricos dio a conocer que la modernización del Tren Ligero permitió cumplir la meta de incrementar la cantidad de usuarios transportados. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que durante los primeros días de operación total se alcanzó una cifra histórica de pasajeros movilizados. Con este proyecto se busca elevar la capacidad del sistema, pasando de atender 130 mil a 250,000 usuarios al día, además de mejorar la conexión entre puntos estratégicos como Tasqueña y Xochimilco. El pasado miércoles 13 de mayo el sistema alcanzó una afluencia récord de 145,031 usuarios trasladados en un solo día, la cifra más alta desde la inauguración de las nuevas instalaciones. Como parte de las obras de modernización, también se hicieron mejoras y una ampliación en la terminal Tasqueña. Con la incorporación de 17 nuevos trenes eléctricos, el Tren Ligero El Ajolote cubre un recorrido de 13 kilómetros en la zona sur de la capital. La línea cuenta con 18 estaciones y atraviesa alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, convirtiéndose en una pieza clave dentro del plan de movilidad para el Mundial de 2026. Además, el sistema fortalece la conectividad al enlazar en Tasqueña con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, el Trolebús y la Terminal Central del Sur.