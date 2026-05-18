El Gobierno enviará a Estados Unidos una lista de deudores alimentarios para restringir su ingreso a estadios durante el Mundial 2026.

En mayo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos intensificó la aplicación de una ley federal vigente desde 1998. De ahora en más, las autoridades serán más exigentes al momento de permitir el ingreso y egreso del país a quienes incumplan con su obligación de manutención.

De acuerdo a recientes anuncios, el Departamento de Estado ejecutarpa la revocación de pasaportes a ciudadanos que no cumplan con sus obligaciones de manutención infantil. La medida afecta a miles de personas en todo el país y restringe su capacidad de viajar al exterior mientras no regularicen su situación.

La iniciativa no es nueva, pero su ejecución se amplió de manera significativa como mecanismo de presión para que los padres asuman sus responsabilidades financieras.

Cómo funciona el Programa de Denegación de Pasaportes por deudas de manutención

El sistema se activa de forma automática cuando un padre acumula una deuda de manutención superior a USD 2.500. En ese momento, las agencias estatales notifican a la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil, que deriva los datos al gobierno federal para proceder con la cancelación del documento.

Oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no cumplan con su cuota alimentaria.

La normativa establece que los afectados no solo pierden la posibilidad de renovar su pasaporte, sino que los documentos vigentes también quedan anulados. Las autoridades fronterizas tienen potestad para confiscar el pasaporte en los puntos de control si el titular intenta salir del país.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para lograr que quienes adeudan manutención infantil paguen su deuda”, señaló Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Qué deben hacer los ciudadanos para recuperar su pasaporte si fue revocado

Para recuperar el derecho a viajar, el afectado debe pagar la totalidad de la deuda o firmar un plan de pago formal con la agencia estatal correspondiente. El Departamento de Estado no tiene autoridad para negociar estas deudas directamente.

Una vez acreditado el pago, la agencia estatal debe notificar a la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil para que el ciudadano sea eliminado de la lista de restricción nacional. Sin embargo, las oficinas consulares advierten que ese proceso puede demorar varias semanas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a revocar pasaportes a ciudadanos con deudas de manutención infantil. Representación con IA

Existen excepciones limitadas por razones médicas de emergencia o humanitarias, pero cada caso se examina de forma individual y requiere verificación minuciosa por parte de las autoridades competentes.

Qué ocurre si el pasaporte es revocado mientras el ciudadano está en el extranjero

Este escenario representa el mayor riesgo para los afectados. Si la revocación ocurre durante una estadía en el exterior, la oficina consular solo podrá emitir un pasaporte de emergencia de validez limitada, cuyo único propósito es facilitar el regreso directo a Estados Unidos.

Una vez en el país, el titular deberá resolver su situación legal antes de poder solicitar un nuevo documento definitivo. El sistema de intercambio de datos entre agencias busca precisamente reducir el riesgo de que una persona quede varada en el extranjero por incumplimientos en la manutención.

“Estamos tomando esta medida precisamente para obligar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y de acuerdo con la ley estadounidense”, indicó el Departamento de Estado.