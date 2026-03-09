El lunes 9 de marzo de 2026 vuelve a tomar fuerza en México el paro nacional conocido como “Un Día sin Nosotras”, una jornada impulsada por colectivos feministas que invita a las mujeres a ausentarse de sus actividades para visibilizar su peso económico y social en el país. La convocatoria se da en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, que cada año movilizan a miles de personas. La jornada ha generado dudas entre estudiantes y trabajadores sobre qué pasará con las clases y las actividades laborales en todo el país. Mientras algunas instituciones analizan cómo abordar la convocatoria, muchas personas se preguntan si habrá suspensión de actividades o si el lunes se desarrollará como un día normal. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el 9 de marzo no aparece como día de suspensión en el calendario escolar oficial. Por esta razón, las escuelas públicas y privadas de nivel básico mantienen sus actividades académicas con normalidad. Esto significa que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben asistir a clases en sus horarios habituales, ya que no se trata de un día de descanso oficial. Sin embargo, muchas alumnas, docentes y trabajadoras educativas pueden sumarse al paro de forma voluntaria, por lo que en algunos planteles la asistencia podría verse reducida durante la jornada. El paro nacional “Un Día sin Nosotras” propone que mujeres de todo el país se ausenten de sus actividades durante una jornada para visibilizar el impacto de su trabajo y presencia en la sociedad. La iniciativa también busca poner el foco en problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral y los feminicidios, temas que han impulsado las movilizaciones feministas en México en los últimos años. Tradicionalmente, la jornada se realiza un día después del 8 de marzo, cuando miles de mujeres participan en marchas y protestas por el Día Internacional de la Mujer. El 9 de marzo no es un día de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales se mantienen con normalidad en la mayoría de las empresas y dependencias. Sin embargo, la participación en el paro depende de las políticas de cada centro de trabajo, ya que algunas instituciones permiten que sus trabajadoras se sumen sin sanciones. En ese contexto, la jornada podría generar ausencias en oficinas y distintos espacios laborales, según la cantidad de mujeres que decidan participar.