El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una fuerte advertencia contra la venta ambulante en espacios públicos, anunciando que quienes no cumplan con las normas serán sancionados con multas y el posible retiro de su mercancía. La medida forma parte de un plan de reordenamiento más amplio para recuperar calles y plazas del comercio informal. El plan, enfocado principalmente en el Centro Histórico capitalino, busca liberar vialidades, reforzar la seguridad y ordenar el uso del espacio urbano. Las autoridades han subrayado que la venta sin permiso no será tolerada y que los operativos continuarán durante 2026. Los vendedores sin permiso pueden recibir multas, decomiso de productos e incluso remisión a instancias cívicas si obstruyen la vía pública. La administración local señaló que los artículos no autorizados serán retirados inmediatamente. Estas sanciones buscan proteger el espacio público y garantizar que solo el comercio formal opere en las zonas más transitadas. Quienes incumplan, además, podrían enfrentar consecuencias legales y económicas importantes. El reordenamiento contempla la reducción de vendedores en espacios no autorizados y la liberación de calles emblemáticas. El gobierno busca atender las demandas de ciudadanos y turistas por un espacio más ordenado y seguro. Se realizan operativos combinando diálogo con líderes de vendedores y aplicación firme de la ley, para evitar reincidencias y garantizar que se cumpla la normativa vigente. La medida ha generado debate entre habitantes y trabajadores del comercio informal. Para muchos, representa orden y seguridad; para otros, un golpe a quienes dependen de la venta callejera para subsistir. Expertos recomiendan complementar los operativos con programas de inclusión y formalización, ofreciendo alternativas viables a los vendedores afectados y asegurando que la estrategia sea sostenible.