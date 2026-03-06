Estados Unidos lanzó una advertencia directa sobre el avance de los cárteles de droga en la región y anunció que buscará reforzar su ofensiva con apoyo de países de Latinoamérica. El objetivo, según funcionarios de Washington, se trata de enfrentar lo que consideran una de las amenazas más peligrosas para la seguridad regional y el tráfico de drogas hacia su territorio. El anuncio se dio en el marco de una cumbre internacional de seguridad donde autoridades estadounidenses instaron a los gobiernos latinoamericanos a intensificar sus acciones contra el crimen organizado. La estrategia contempla cooperación militar, coordinación regional y medidas más agresivas para combatir a los cárteles. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países de la región a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles de la droga. Advirtió que Washington actuará unilateralmente si los gobiernos no aplican medidas efectivas para neutralizar estas organizaciones. El llamado se dio durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada en el Comando Sur de Miami, con la participación de líderes de naciones como Argentina, Honduras y República Dominicana. El objetivo es coordinar acciones conjuntas y fortalecer la cooperación militar regional. Hegseth enfatizó que Estados Unidos está dispuesto a emplear fuerza letal y operaciones militares si es necesario, comparando a los cárteles con grupos terroristas como ISIS y Al Qaeda. Según la Casa Blanca, la presencia militar es clave para controlar el tráfico de drogas hacia su territorio. La estrategia, basada en la llamada “Doctrina Donroe”, prioriza intervenciones militares directas sobre acciones civiles o policiales, buscando desarticular los cárteles más peligrosos. Desde enero de 2025, EE.UU. considera a los cárteles de México y Venezuela como organizaciones terroristas extranjeras, lo que justifica el uso de fuerza. Algunos líderes latinoamericanos, como Nayib Bukele, respaldan la ofensiva estadounidense y promueven políticas de “mano dura” contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos advierten que la militarización sin fortalecer instituciones civiles puede debilitar el Estado de derecho. Operaciones conjuntas ya se han realizado en países como Ecuador, con detenciones y combates directos a cárteles. El reto será equilibrar seguridad y supervisión civil, evitando que la fuerza militar genere tensiones políticas o sociales adicionales.