La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo por erradicar la pobreza en la población de la tercera edad. Sin embargo, para el hombre más acaudalado del país, es imperativo que México se enfoque en construir unidad entre la sociedad e invertir. De acuerdo a las declaraciones de Carlos Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, para alcanzar la paz, es necesario combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar. Las Pensiones para el Bienestar constituyen una de las políticas federales más significativas de México, ya que proporcionan un incentivo económico a la población en situación de vulnerabilidad social y económica. No obstante, el empresario ha manifestado que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo. En el año 2026, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se transformó en un apoyo económico bimestral de 6,430 pesos destinado a las personas mayores de 65 años. En este contexto, Slim propuso “eliminar la pobreza” mediante la implementación de un “nivel mínimo de bienestar”; aunque no se trató de una conversación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, esta iniciativa representa una de las políticas sociales más significativas de su administración desde su llegada al poder. “Es fundamental garantizar paz, libertad y combatir la pobreza. ¿De qué manera se puede erradicar la pobreza? Es necesario establecer un nivel mínimo de bienestar. Resulta sorprendente que en México se otorguen considerables ingresos a jubilados, mientras que seis millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza. Es imperativo redirigir el gasto en armamento y otros rubros hacia la creación de niveles mínimos de bienestar para la población”, expresó en una conferencia de prensa. Asimismo, añadió: “Existen diversos factores que están generando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad, las personas no pueden salir de sus hogares debido a la falta de seguridad, lo cual es un problema que se está intensificando en muchas regiones del mundo”. “Se ha observado un deterioro en los países, un deterioro en la paz social que debemos abordar. La familia desempeña un papel crucial, basada en principios y valores y es lo que necesitamos: una sociedad en paz que debemos cultivar, promoviendo la unión nacional”, concluyó.