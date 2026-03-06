El Gobierno de México ha implementado una transformación en la gestión de los trenes en el territorio nacional. Mediante un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, se formalizó la instauración de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un ente que sustituye a la anterior Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y que centralizará atribuciones sin precedentes sobre el sistema ferroviario nacional. Este cambio busca optimizar la administración y operación del transporte ferroviario, garantizando así un servicio más eficiente y seguro para los usuarios. La ATTRAPI no se limitará a ser una agencia reguladora convencional. Es un organismo público descentralizado que posee personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, el cual se encarga de funciones de planificación, construcción, operación y supervisión. Entre sus atribuciones se encuentra la construcción de vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal, todo ello bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y multimodalidad. Esta centralización tiene como objetivo acelerar proyectos y prevenir la fragmentación que ha caracterizado al sector en décadas anteriores. El proyecto más ambicioso de la ATTRAPI es la construcción de 3,000 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros. Actualmente se lleva a cabo la primera fase en las rutas AIFA-Pachuca (57 km), Ciudad de México-Querétaro (226 km), Querétaro-Irapuato (108 km) y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 km). Esta expansión representa la inversión más significativa en infraestructura ferroviaria de pasajeros desde hace décadas y busca conectar los principales polos productivos y turísticos del país, reduciendo costos logísticos y mejorando la movilidad ciudadana. La nueva agencia se encargará de promover la multimodalidad y la integración de los sistemas de transporte público de pasajeros, en estrecha colaboración con municipios y estados. Esto implica que la ATTRAPI no solo se dedicará a la construcción de trenes, sino que también coordinará su operación con metros, metrobuses y otros sistemas de transporte urbano. Además, tendrá la capacidad de elaborar estudios que analicen el funcionamiento y la interconexión de los sistemas de transporte público, bajo una perspectiva integrada. El objetivo es crear redes de movilidad eficientes que contribuyan a la reducción de los tiempos de traslado y a la mejora de la experiencia del usuario. El decreto ha entrado en vigor de manera inmediata. La Junta de Gobierno de la nueva Agencia deberá instalarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles y sus recursos se derivarán del presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el año 2026. La ATTRAPI reemplaza a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y será liderada por Andrés Lajous. Los especialistas advierten que el organismo enfrentará desafíos significativos, que van desde la necesidad de contar con personal técnico especializado hasta el desarrollo de capacidades de supervisión y el seguimiento de siniestros ferroviarios, tareas que son fundamentales para asegurar la seguridad y eficiencia del sistema.