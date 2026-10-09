La falta de publicidad del seguro llegó al Congreso de la CDMX.

Ante las inclemencias del clima, en especial para ciudades grandes como Ciudad de México, las lluvias fuertes, los torrenciales de agua y las descargas eléctricas producto los vendavales, las diferente alertas asocian peligros como la caída de árboles, lonas o carteles enormes de publicad que pueden llegar a generar daños en vehículos y casas.

Desde la Alcaldía Tlalpan en Ciudad de México, su gobierno zonal recordó a los dueños de autos que el Gobierno de la CDMX cuenta con un seguro para casos donde los árboles caídos, por ejemplo, causan destrozos en autos.

“Si sufriste afectaciones por la caída de un árbol, te explicamos cómo reportar el incidente, acreditar la propiedad y solicitar la indemnización correspondiente ”, informó la Alcaldía Tlalpan.

"En los últimos años se ha registrado un incremento significativo en el número de árboles caídos, y que tan sólo en 2021 y 2024 se contabilizaron miles de incidentes, lo que requirió la atención de las autoridades", Congerso CDMX. SGIRPC_CDMX

Requisitos para solicitar el seguro de indemnización por daños de árboles caídos

Si tu auto o propiedad se vio afectada por caída de árboles en medio de las inclemencias, estos son los requisitos que se exigen para iniciar el trámite.

Reportar el incidente al 911 o al Locatel *0311

Solicita intervención de Protección Civil o de la autoridad correspondiente

Acredita la propiedad del bien dañado

Integra la documentación solicitada

Sujétate al procedimiento de validación y dictaminación

La Alcaldía de Atlalpan remarcó que en los casos donde no hubo una comunicación con la ajustadora o ajustador del seguro contratado por el Gobierno de CDMX, es obligatorio “asistir al Área de Aseguramiento en la dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía”.

En Av. Insurgentes Centro, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, se registró la caída de un árbol sobre la vialidad; no se reportan personas afectadas. SGIRPC CDMX

La diputada Rebeca Peralta León llevó al Congreso de la CDMX el debate para que se cumpla y se haga publicidad a este derecho

En junio del 2026 la diputada Rebeca Peralta León del Grupo Parlamentario del PVEM expuso ante la cámara baja las irregularidades que existen en torno a la implementación, procedimientos y entrega de la indemnización por daños de árboles caídos en CDMX.

El el Plenario del 27 de junio del 2026, Peralta León indicó que el Gobierno de CDMX “cuenta mecanismos de aseguramiento patrimonial para indemnizar daños ocasionados por la caída de árboles e inundaciones, pero denunció el problema de fondo que este beneficio tiene: “Gran parte de la población desconoce la existencia de estos mecanismos e ignora los requisitos para acceder a ellos”.

En el marco de su potencia, la diputada exigió al Gobierno de CDMX, la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil “ fortalecer y simplificar los mecanismos de pago de las indemnizaciones a las personas que sufran daños en su patrimonio por estas causas”.

Diputada Rebeca Peralta León. Denuncias del Grupo Parlamentario del PVEM por la falta de publicidad y claridad en el trámite del seguro por caída de árboles en autos y casas. Senado CDMX

Desde Diputados en CDMX exigen mayor claridad para el acceso a este seguro por caída de árboles

La legisladora resaltó que ante la caída de un árbol en autos y casas, no solo se ve afectada la vía pública y la movilidad, también “perjudica a las y los ciudadanos”.

“ Detrás de cada árbol que cae sobre un automóvil, una vivienda o un negocio, existe una familia que enfrenta gastos inesperados , incertidumbre y falta de información sobre cómo acceder a la reparación del daño”, subrayó Peralta León en su descargo ante la cámara de Diputados de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad con un seguro para las caída de árboles sobre autos en la Alcaldía Tlalpan. Alcaldía Tlalpan

Como parte de la solución a la falta de conocimiento de los ciudadanos para acceder a la indemnización por caída de árboles en casas y autos, la diputada del PVEM sugirió lo siguiente:

Publicar y mantener actualizada la información sobre los procedimientos de indemnización

Que la información sea clara, accesible y comprensible para todos

Que los ciudadanos puedan así realizar los trámites del seguro

El comunicado del Congreso de la CDMX indicó que “la Fiscalía General de Justicia tendrá que agilizar la emisión de dictámenes y peritajes técnicos, para que las personas afectadas puedan integrar sus expedientes de solicitud de indemnización”.