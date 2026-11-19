El gobierno se hará cargo de los trabajadores del shopping de Colonia que no tengan seguro de paro

El gobierno garantizó la asistencia a los trabajadores afectados por el incendio que destruyó el shopping de Colonia y que no tengan acceso al seguro de paro por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

“Hay trabajadores que ya tenían derecho al seguro de paro por el tiempo que trabajaban, y los que no tengan ningún tipo de cobertura de eso, entonces nos vamos a hacer cargo nosotros”, aseguró ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Castillo explicó que el gobierno identificará a los empleados que se encuentren en esa situación para establecer mecanismos de asistencia. Sin embargo, aclaró que el proceso comenzará una vez que el ministerio reciba un planteo formal de los interesados.

“Hasta este momento no tenemos planteo ninguno”, sostuvo Castillo, tras participar ayer de una reunión con los ministros de Trabajo del Mercosur junto al presidente Yamandú Orsi.

El incendio provocó daños materiales en más del 90% de las instalaciones del centro comercial, según la evaluación de la Dirección Nacional de Bomberos.

Incendio en shopping de Colonia Fuente: Ejército Nacional

Además, afectó la actividad laboral de unas 350 personas que trabajaban de forma permanente en el shopping, entre empleados de los distintos comercios y personal del establecimiento.

El Banco de Seguros del Estado (BSE) ya puso en marcha los procedimientos para atender los daños ocasionados por el incendio registrado el miércoles 11 en el shopping, que se inició en el entrepiso de un depósito de una tienda de decoración, bazar, hogar y jardín.

Unos 30 millones de dólares de seguro

El presidente del BSE, Marcos Otheguy, explicó que el banco tiene asegurado al edificio del shopping y a ocho locales comerciales instalados en el establecimiento, con un capital asegurado que ronda los 20 millones de dólares. A ese monto se suman otros 10 millones de dólares correspondientes a coberturas contratadas con aseguradoras privadas.

En forma paralela, el ministro de Trabajo dijo que se analiza la reubicación de trabajadores en otros establecimientos de las mismas empresas, la relocalización de los comercios afectados y posibles instancias de capacitación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).