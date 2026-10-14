Becas UNAM: "Inicia la UNAM el proceso de asignación de más de 90 mil becas y transforma su acceso con Espacio UNAM, una nueva plataforma", UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, confirmó que ya inició el registro para las becas de apoyo a sus estudiantes. Según el comunicado de la universidad, desde ayer lunes 12 y hasta el 19 de octubre está habilitado el registro para acceder a más de 90 mil becas correspondientes a 15 convocatorias dirigidas a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Los apoyos universitarios contemplan diferentes áreas de ayuda, entre ellas, detalló la UNAM: “Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos, Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica, Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico, Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez y 11 convocatorias más”.

UMAN también tiene el programa que busca fortalecer el desarrollo de las mujeres en la ciencia, a través de redes de colaboración feminista intergeneracionales. UNAM

Fechas de registro y sitio web de inscripción: Espacio UMAN

El proceso estará disponible del 12 al 19 de octubre a través de Espacio UNAM, una nueva plataforma digital que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a distintas oportunidades de apoyo estudiantil.

Para comenzar, los interesados deben ingresar a al sitio web espacio.unam.mx, consultar las convocatorias y realizar su manifestación de intención. La universidad aclaró que “la elegibilidad y asignación se sujetan a las condiciones de cada convocatoria”.

Rector de la UMAN Leonardo Lomelí Vanegas, recibió a los alumnos nuevos.

UNAM: qué becas ofrece y cuáles son los apoyos disponibles

Las 15 convocatorias reúnen apoyos económicos y en especie para estudiantes que buscan continuar sus estudios y fortalecer su trayectoria académica. De acuerdo con la institución, estos programas abarcan distintos niveles educativos y necesidades, desde la alimentación hasta el respaldo para concluir la formación universitaria.

Entre las becas que forman parte del proceso se encuentran:

Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos, destinada al rubro de manutención. Beca de Fortalecimiento Académico, dirigida al ámbito del desarrollo académico. Beca de Alta Exigencia Académica, incluida entre los apoyos para estudiantes. Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico, enfocada en esta problemática escolar. Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez, relacionada con las necesidades alimentarias del alumnado.

La universidad informó que estas opciones forman parte de un conjunto de 15 convocatorias, que también incluye apoyos para la inclusión, la permanencia y la titulación. En total, el proceso contempla más de 90 mil becas, aunque la obtención de cada una dependerá de los criterios establecidos en su convocatoria correspondiente.

“Con estas más de 90 mil becas, la UNAM continúa con su compromiso de ofrecer a sus alumnas y alumnos más y mejores condiciones para proseguir sus estudio”, indicó la UNAM.

Becas de la UMAN: registro abierto del 12 al 19 de octubre del 2026. UNAM

Requisitos y condiciones para solicitar una beca de la UNAM

Según el comunicado, el formulario de registro es sencillo para completar y no tomára más de 10 minutos en hacerlo, y llo mejor es que permite mantener actualizada la información sin tener que capturarla nuevamente desde el inicio en cada convocatoria.

La universidad explicó que el sistema aprovecha los datos disponibles en sus registros para “simplificar procedimientos y evitar requisitos innecesarios”.

Además, la herramienta contará con el acompañamiento de GoIA, una inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias. Su función será orientar a los estudiantes sobre las becas a las que pueden acceder, permitirles postularse a varias simultáneamente y dar seguimiento individual a sus solicitudes. Para conocer las instrucciones específicas, los interesados pueden consultar el instructivo oficial de Espacio UNAM.

Los seis pasos para hacer el registro a una de las 15 becas de la UMAN

Es importante revisar las condiciones de cada programa, ya que el registro o la manifestación de intención no garantizan la asignación de una beca. La selección final estará sujeta a los requisitos y criterios particulares de cada convocatoria .

1. Ingresar a la plataforma oficial. Acceder a Espacio UNAM, habilitada para el proceso de registro de las becas.

2. Consultar las convocatorias disponibles. Revisar las 15 convocatorias y conocer las opciones de apoyo económico o en especie dirigidas a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.

3. Revisar los requisitos de cada beca. Consultar las condiciones particulares de los programas de interés, ya que la elegibilidad y la asignación dependen de cada convocatoria.

4. Completar el cuestionario socioeconómico. Proporcionar la información solicitada por la plataforma. Según la UNAM, este formulario requiere entre cinco y diez minutos y aprovecha los datos disponibles en los registros institucionales.

5. Realizar la manifestación de intención. Entre el 12 y el 19 de octubre, indicar el interés en acceder a los apoyos disponibles, siguiendo las instrucciones de la plataforma.

6. Consultar el instructivo oficial. Revisar los pasos específicos en espacio.unam.mx/instructivo para completar correctamente el procedimiento.