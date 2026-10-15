Cabina de Cablebús en funcionamiento durante el atardecer con la panorámica urbana de fondo.

La Ciudad de México avanza con la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús que sumarán casi 40 km de recorrido y beneficiarán a más de 200 mil personas al día, según la Secretaría de Movilidad.

Justamente, las líneas 4, 5 y 6 ya tienen obras en marcha y buscan mejorar la conexión de las zonas periféricas con otros medios de transporte público.

Según informó el Gobierno capitalino el 4 de agosto de 2026, los trabajos ya incluían cimentaciones, instalación de torres y sistemas electromecánicos. El proyecto contempla una inversión superior a los 17 mil millones de pesos y conectará cinco alcaldías.

¿Dónde estarán las tres nuevas líneas del Cablebús?

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, las líneas 4, 5 y 6 ampliarán la red de transporte por teleférico y facilitarán los traslados desde zonas altas y periféricas.

Los recorridos previstos conectarán las alcaldías de Tlalpan, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta . Precisamente, la iniciativa busca mejorar la movilidad de las comunidades que tienen mayores dificultades para acceder a otros medios de transporte público.

La distribución contempla tres nuevos recorridos, con estaciones que permitirán conexiones con otros sistemas de transporte de la capital mexicana.

Con 27 estaciones previstas, el proyecto busca ampliar las alternativas de movilidad y mejorar los traslados en cinco alcaldías. Facebook - Cablebús CDMX

¿Qué avances tienen las obras de las nuevas líneas del Cablebús?

La construcción de las líneas 4, 5 y 6 ya registra trabajos concretos en distintas estaciones. De acuerdo con información de la Secretaría, difundida en septiembre de 2026, la cimentación de la estación Universidad, correspondiente a la Línea 4, alcanzó un avance del 90%.

En la estación Olivar del Conde, de la Línea 5, los trabajos registraban un avance del 10%, mientras que en Tláhuac avanzaba la interconexión de la Línea 6 con la Línea 12 del Metro.

¿Cuántos kilómetros tendrán las líneas 4, 5 y 6?

Según los datos difundidos por las autoridades capitalinas, las tres líneas sumarán aproximadamente 39,2 kilómetros de recorrido:

Línea 4 : alrededor de 11,4 kilómetros y nueve estaciones.

Línea 5 : cerca de 15,4 kilómetros y 12 estaciones.

Línea 6: aproximadamente 12,4 kilómetros y siete estaciones.

En conjunto, la infraestructura alcanzará casi 40 km y ampliará las opciones de transporte público para los habitantes de las zonas involucradas.