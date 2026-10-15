Vista aérea general de la zona del Monumento a Juárez, en el crucero de Viguera.

El paso a desnivel de Monumento a Juárez, en la zona de Viguera, Oaxaca, registra un avance de 17,86% y busca mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a la capital.

Además de agilizar el tránsito vehicular, el proyecto incorpora infraestructura de drenaje pluvial para atender las inundaciones y acumulaciones de agua que afectan este punto.

¿Qué avance registra el paso a desnivel de Oaxaca?

El 12 de octubre de 2026, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, informó a través de su cuenta de Facebook que el proyecto alcanzó un avance general del 17,86%, con una meta de llegar al 31,5% al cierre de octubre.

De acuerdo con los reportes oficiales, el proyecto alcanzó un avance general del 17,86%, con la cimentación profunda concluida al 100%. Facebook - Ray Chagoya

De acuerdo con su reporte, la cimentación profunda concluyó al 100%, con 36 pilas construidas. En la etapa de zapatas y columnas, el avance era del 50%: dos de las cuatro zapatas estaban terminadas y tres de las 24 columnas proyectadas ya habían sido coladas.

Vale destacar que la inversión directa informada por el gobierno de Oaxaca para el paso a desnivel fue de 271 millones de pesos en abril de este año. Sin embargo, al sumar las obras complementarias, el presupuesto total supera los 356 millones de pesos.

Los nuevos accesos que se están construyendo para mejorar la movilidad

La intervención contempla dos cuerpos estructurales, accesos, carriles a desnivel y trabajos para ampliar la capacidad vial en la zona.

Además, en un comunicado del 8 de agosto, el Gobierno de Oaxaca informó sobre el inicio de las obras en la carretera federal 190, a la altura del kilómetro 184+300. A su vez, el proyecto también prevé ampliar la vialidad de cuatro a ocho carriles.

¿Cómo busca reducir las inundaciones en Viguera?

Uno de los componentes principales de la construcción es el drenaje pluvial, diseñado para atender las acumulaciones de agua y los problemas recurrentes de inundaciones en el crucero del Monumento a Juárez.

Ya se instalaron 703 metros de tubería de 1,52 metros de diámetro, equivalentes al 88,90% de lo programado para ese concepto. También se colocaron 258 metros de tubería de 20 centímetros y se excavaron 2,979 metros cúbicos de zanjas.

¿Cuándo terminarían las obras en Oaxaca?

El calendario informado por el Ayuntamiento establece como fecha prevista de conclusión el 26 de diciembre de 2026. Por su parte, en agosto, Chagoya señaló que la construcción tenía un plazo de ejecución de 141 días .

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades buscan adelantar la colocación de elementos de la superestructura para reducir el tiempo de afectaciones viales.