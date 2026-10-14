Monterrey.- Heineken México prevé invertir aproximadamente MXN $250 millones en Nuevo León entre 2025 y 2030 para impulsar proyectos de conservación y recuperación del agua, como parte de su estrategia para enfrentar el estrés hídrico en las regiones donde opera, informó Claudia de la Vega, VP de Asuntos Corporativos de la compañía.

Durante un encuentro con medios, la directiva explicó que la empresa mantiene inversiones en proyectos de reabastecimiento hídrico, modernización tecnológica y circularidad del agua , con el objetivo de reducir el impacto de sus operaciones sobre las cuencas y fortalecer la disponibilidad del recurso en el largo plazo.

De la Vega precisó que la compañía no podía detallar el monto total de sus inversiones anuales debido a que se encontraba en periodo de silencio, aunque señaló que los recursos comprometidos para Nuevo León forman parte de las acciones que desarrolla en colaboración con autoridades, organizaciones y especialistas.

“Desde el 2025 hasta el 2030, son cerca de 250 millones”, señaló la directiva al referirse a la inversión anunciada para el estado.

La estrategia contempla intervenciones en las cuencas donde se ubican sus cervecerías, así como acciones de reforestación, conservación del suelo, captación de agua de lluvia y reutilización del líquido en procesos industriales.

De acuerdo con la información presentada por la empresa, al cierre de 2025 Heineken México registraba un avance de 86% en sus objetivos de reabastecimiento hídrico, mediante cuatro proyectos que abarcan cinco de sus cervecerías. La compañía también trabaja en la planeación de nuevas iniciativas para atender las zonas identificadas bajo estrés hídrico.

Fenómeno de El Niño pone a prueba la resiliencia hídrica

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y sus efectos sobre las condiciones climáticas de México, Heineken busca apoyarse en los proyectos de conservación y recuperación del agua que ha desarrollado durante la última década.

De la Vega señaló que, aunque todavía existe incertidumbre sobre la intensidad de los fenómenos climáticos y sus posibles consecuencias, las acciones de reabastecimiento permiten fortalecer la resiliencia hídrica de las regiones donde opera la empresa.

“No podemos anticipar ni especular cuántos huracanes van a llegar o de qué manera nos va a afectar. Lo que sí sabemos es que tenemos una responsabilidad enorme”, afirmó.

La directiva agregó que la cervecera también participa en acciones de apoyo a comunidades durante situaciones de emergencia, mediante la distribución de agua potable, la instalación de sistemas de potabilización y la entrega de captadores de agua de lluvia en centros comunitarios.

Según lo expuesto durante el encuentro, la compañía ha donado más de 700,000 latas en diversos programas y proyectos de apoyo. De la Vega destacó que la coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal es relevante para responder ante posibles contingencias.

Como parte de sus acciones de conservación, la empresa también impulsa la reforestación y el cuidado de los ecosistemas, debido a que la vegetación favorece la infiltración del agua, reduce la erosión y contribuye a mantener las condiciones de las cuencas.

Problema del agua en Guadalajara, bajo seguimiento con autoridades

En cuanto a la situación del agua en Guadalajara, donde la problemática señalada está relacionada con la contaminación, De la Vega indicó que Heineken México mantiene comunicación con las autoridades municipales para conocer las acciones que se implementarán.

La directiva explicó que la planta de la compañía en Guadalajara utiliza esquemas de circularidad hídrica para aprovechar el agua que no se incorpora a la cerveza en actividades de mantenimiento, limpieza y riego dentro de las instalaciones.

“Entendemos que el problema que se genera en esa ciudad tiene que ver con contaminación del agua, no con la extracción”, sostuvo.

No obstante, al ser cuestionada sobre el posible impacto de esta situación en las operaciones de la cervecera, la directiva señaló que la empresa todavía no lo tenía cuantificado.

“Estamos trabajando. Nosotros, como bien lo han visto aquí, trabajamos de la mano con el gobierno; estamos en contacto precisamente con el municipio de Guadalajara para ver qué acciones se toman”, agregó.

La empresa señaló que continuará con sus iniciativas de eficiencia y circularidad hídrica, además de buscar alianzas con otros actores para ampliar el alcance de sus proyectos. Bajo esta estrategia, la empresa busca fortalecer la gestión del agua en las cuencas y contribuir a la disponibilidad del recurso para las comunidades y sus operaciones.